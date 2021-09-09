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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Владимир СОЛОДОВ поручит главам муниципальных образований напрямую взаимодействовать с местными жителями

Владимир СОЛОДОВ поручит главам муниципальных образований напрямую взаимодействовать с местными жителями

22:45
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Владимир СОЛОДОВ поручит главам муниципальных образований напрямую взаимодействовать с местными жителями

Такое решение губернатор озвучил в ходе телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым», отвечая на вопросы жителей Камчатского края.

В рамках прямого эфира глава региона отметил необходимость открытого диалога глав муниципальных образований с жителями в различных форматах взаимодействия.

«Моя задача состоит в том, чтобы не только на моём уровне решались вопросы в рамках прямых линий, но и чтобы главы на местах осуществляли такое же взаимодействие с жителями. Поэтому мною по итогам данной прямой линии будет дано поручение главам муниципальных районов и посёлков в обязательном порядке проводить форматы прямого общения с гражданами. Уверен, что тогда насущные вопросы населения, такие как установка бань, общественных туалетов, чистоты на улицах будут решаться быстрее и будут более понятны нашим гражданам", отметил глава региона.
Владимир Солодов подчеркнул, что возьмёт данный вопрос под свой личный контроль.
Напомним, 9 сентября в 19:30 началась трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым». Прямой эфир с губернатором можно увидеть на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1», а также на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

владимир солодов41 регион
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