Владимир СОЛОДОВ поручит главам муниципальных образований напрямую взаимодействовать с местными жителями

Такое решение губернатор озвучил в ходе телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым», отвечая на вопросы жителей Камчатского края.

В рамках прямого эфира глава региона отметил необходимость открытого диалога глав муниципальных образований с жителями в различных форматах взаимодействия.



«Моя задача состоит в том, чтобы не только на моём уровне решались вопросы в рамках прямых линий, но и чтобы главы на местах осуществляли такое же взаимодействие с жителями. Поэтому мною по итогам данной прямой линии будет дано поручение главам муниципальных районов и посёлков в обязательном порядке проводить форматы прямого общения с гражданами. Уверен, что тогда насущные вопросы населения, такие как установка бань, общественных туалетов, чистоты на улицах будут решаться быстрее и будут более понятны нашим гражданам", отметил глава региона.

Владимир Солодов подчеркнул, что возьмёт данный вопрос под свой личный контроль.

Напомним, 9 сентября в 19:30 началась трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым». Прямой эфир с губернатором можно увидеть на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1», а также на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.