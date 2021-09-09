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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​Владимир СОЛОДОВ: «Соглашения на ВЭФ предельно конкретны и нацелены на решение злободневных вопросов»

22:50
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​Владимир СОЛОДОВ: «Соглашения на ВЭФ предельно конкретны и нацелены на решение злободневных вопросов»

Глава региона рассказал об итогах ВЭФ-2021 для камчатской экономики в ходе телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым», отвечая на вопросы жителей Камчатского края.

«Я не склонен уделять внимание количеству соглашений или объёму сумм подписанных соглашений. Я предельно прагматичен: может быть подписано соглашений на миллиард, и ни одно из них не будет реализовано, а может быть подписано на сто миллионов и реализовано уже на следующий день. Дело не в общем объеме соглашений, а в том, что они все нацелены на решение злободневных вопросов, они предельно конкретны, начиная от целевого обучения в Высшей школе экономики для наших студентов и заканчивая строительством двух отелей. Так, места под отели мы сейчас уже прорабатываем, инвесторы прилетели на Камчатку и сейчас продолжим диалог», – сказал Владимир Солодов.
Также глава региона отметил, что ВЭФ — это не только площадка для сверки хода исполнения поручений Президента о приоритетном развитии Дальнего Востока. Прежде всего это возможность обсудить всем вместе с главой государства те вопросы, которые волнуют дальневосточников.
«Я могу сказать, что конкретные решения Президентом приняты, в том числе по тем примерам, которые в Камчатском крае мы видим. Будет увеличено общее финансирование здравоохранения: для Камчатки это будет порядка 3-3,5 миллиардов рублей ежегодно. Отдельно Президент уделил внимание тем новым практикам заботы о здоровье наших жителей, которые мы активно на Камчатке применяем, в частности обеспечение детей младших классов и дошкольников биодобавкой Омега-3 на основе нашего дикого лосося, которая производится Тымлатским рыбокомбинатом. Президент похвалил инициативу Камчатки и порекомендовал другим регионам последовать примеру», – добавил Владимир Солодов.
Напомним, 9 сентября в 19:30 началась трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым». Прямой эфир с губернатором можно увидеть на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1», а также на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

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