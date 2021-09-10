​Систему организации движения городского транспорта пересмотрят в краевой столице в следующем году

В рамках прямой линии жители Петропавловска обратились к губернатору с просьбой продлить режим работы городского транспорта, а также увеличить интенсивность перевозок в вечернее время.

В 2022 году в краевой столице состоится пересмотр пассажирских маршрутов и требований к их интенсивности. Об этом заявил губернатор, отвечая на вопросы жителей края в прямом эфире.

«Город будет выходить на конкурсы, и в этом момент будем проводить опрос жителей для определения маршрутов, по которым требуется усилить интенсивность, частоту рейсов и увеличить время работы, а также изменить тип автобусов, чтобы они соответствовали требованиям пассажиров. Хочу обратить внимание на то, что вопрос заполняемости маршрута — это прямой фактор влияния на его себестоимость. На сегодня себестоимость одной поездки по городу составляет 45 рублей, а жители за проезд платят 27 рублей. Разницу оплачивает краевой бюджет. Соответственно, чем больше мы будем увеличивать низкозаполняемые маршруты, тем больше будет субсидия на пассажироперевозки. Это означает, что недостающие деньги будут перенаправлены с других статей расходов, к примеру, ремонта двора, поездки талантливого ребёнка в федеральный лагерь, системы дополнительной заботы о здоровье и т.д. В этой ситуации, разумеется, нужно принимать взвешенное решение», — сказал губернатор.

На сегодня один миллиард рублей выделяется на субсидирование пассажироперевозок с тем, чтобы сдержать рост тарифов для жителей города. В этой связи губернатор попросил горожан отнестись с пониманием к ситуации, когда в ночное время на маршрутах не всегда по графику работают перевозчики.

«Когда заполняемость маршрута составляет 2-4 человека, то сохранение такого рейса очень сильно давит на наш бюджет. В этом случае мы будем вынуждены повышать стоимость перевозки, чего, конечно, делать совсем не хочется. Поэтому в следующем году будет проведён подробный анализ осуществления городских перевозок», — добавил Владимир Солодов.

Глава региона, обращаясь к жителям, также попросил их направлять просьбы и предложения по конкретным маршрутам с тем, чтобы при формировании маршрутной сетки в следующем году они были учтены.