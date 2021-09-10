​Новый полигон с мусороперерабатывающим заводом построят на Камчатке в ближайшие 2 года

Об этом заявил Владимир Солодов в ходе ответов на вопросы жителей края в прямом эфире.

«Сейчас ситуация с мусором у нас не самая лучшая. Полигон, который работает в краевой столице, переполнен и не соответствует требованиям. Мы продлили срок его функционирования на 2 года, чтобы за это время успеть построить новый технологичный полигон с мусороперерабатывающим и мусоросортировочным заводом. Сейчас определяется место для размещения полигона. На сегодняшний день предложено место в Елизовском районе, в 80 километрах от города. Мы продолжаем искать другое место, для того чтобы расходы на перевозку не легли на плечи жителей краевой столицы», - сказал глава региона.

Владимир Солодов отметил, что будет уделяться большое внимание стимулированию раздельного сбора мусора, потому что в основе качественной переработки лежит разделение фракций. Будут устанавливаться баки для разделения мусора, для того чтобы не только перерабатывать его, но и транспортировать к месту переработки по всем правилам.

«По итогам Восточного экономического форума я договорился с крупнейшим производителем батареек Duracell: компания готова бесплатно забирать батарейки на Камчатке. Мы будем их собирать и формировать необходимый объём, также они нам предоставят контейнеры, которые нужно будет устанавливать. Со следующего года начнется работа с компанией Техно - крупнейшим производителем промышленного утеплителя. В Хабаровске находится большой завод, на который мы сможем поставлять вторсырье», - добавил Владимир Солодов.