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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Континентальный Кубок Дальнего Востока по горным лыжам пройдет на Камчатке в 2022 году

Континентальный Кубок Дальнего Востока по горным лыжам пройдет на Камчатке в 2022 году

11:10
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Континентальный Кубок Дальнего Востока по горным лыжам пройдет на Камчатке в 2022 году

Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал в эфире программы «Прямой разговор».

Губернатор Камчатского края сообщил, что президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников высоко оценил уровень проведения чемпионата и Кубка России, который прошли весной этого года на полуострове.
«Благодаря этой оценке мы получили право проведения международных соревнований – Континентального Кубка Дальнего Востока по горным лыжам (Far East Сup). В соревнованиях будут принимать участие спортсмены не только из России, но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Южной Кореи и других стран. Нам это позволит выйти на новый уровень проведения соревнований», - заявил Владимир Солодов.
Глава региона отметил, что также в регионе должен пройти этап Кубка России, который пользуется популярностью у российских горнолыжников и позволяет привлечь внимание к традиционным и наиболее развитым спортивным дисциплинам на полуострове.
«Мы желаем нашим спортсменам успехов на этих соревнованиях, как говорится, родные стены поддерживают. Нам важно вовлечь в спорт как можно больше детей и молодежи. Проведение подобных соревнований будет этому способствовать», - сообщил глава региона.
Отметим, на развитие горнолыжного спорта в этом году выделено 405 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на установку системы оснежения, на приобретение и установку буксировочных канатных дорог на горнолыжной базе «Эдельвейс».

владимир солодовгорные лыжиконтинентальный кубок дальнего востока
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