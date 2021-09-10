​Районы ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 и центр краевой столицы свяжет транспортная развязка

Об этом глава региона заявил, отвечая на вопросы жителей края в эфире программы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым».

Губернатор Камчатского края отметил, что главным решением для транспортного сообщения с Ленинским районом будет строительство объездной трассы от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с примыканием к федеральной автодороге.

«Сейчас эта трасса проектируется. Как только у нас будет проект с заключением госэкспертизы, я буду обращаться к федеральному руководству, к руководству страны с просьбой поддержать этот проект. Я считаю, что это главный транспортный проект для Камчатки, для нашего города. Он позволит вовлечь в общегородскую жизнь эти очень хорошие районы, которые из-за транспортной недоступности отрезаны от нормального городского развития», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября.