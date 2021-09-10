​На Камчатке в этом году появится губернаторская стипендия для талантливых детей

Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал, отвечая на видеообращение сотрудников Центра дополнительного образования детей из посёлка Усть-Камчатск в эфире программы «Прямой разговор».

Сотрудники Центра спросили о том, возможно ли выделение целевых путевок во всероссийские детские центры для учреждений дополнительного образования в рамках поощрения талантливых и одарённых детей.

«Обеспечение возможностей для дальнейшего развития талантливых детей - одна из главных для нас задач. Возможности такого целевого направления детей на отдых мы обязательно проработаем. По всей стране развиваются подобные центры: это и «Сириус», и «Океан» во Владивостоке, «Артек». Моя задача - сделать так, чтобы для ребёнка была доступна возможность индивидуального развития», – сказал Владимир Солодов, отвечая на вопрос.

Глава региона отметил, что необходимо проработать и другие меры поддержки талантливой молодёжи, к примеру, учреждение специальной губернаторской премии.

«Дети, которые проявляют незаурядные способности, которые демонстрируют успехи, должны иметь возможность их развивать и поддерживать. Я поручу, чтобы такая премия или стипендия губернатора была учреждена уже в этом году с тем, чтобы мы детей могли отмечать и давать возможность для развития», – добавил глава региона.



Напомним, глава Камчатского края ответил на вопросы жителей в прямом эфире 9 сентября.