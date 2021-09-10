​Владимир СОЛОДОВ рассказал о 10 инициированных им проектах

В ходе телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» главу региона попросили озвучить 10 инициированных им проектов.

«Много проектов были инициированы предшественниками, ими большая работа была проведена. Но одно дело - проект начать, а другое – довести до результата. Как показывают камчатские реалии – второе не менее важно, чем первое», - отметил Владимир Солодов.

Глава региона рассказал о следующих проектах:





- Проекты, связанные с благоустройством населенных пунктов

Губернатор в качестве примера привел проект «Город для жизни», который реализуется в Петропавловске, и «Решаем вместе» для всех населенных пунктов региона.

«Для жителей стало привычным, что можно самим определить, какой объект будет строиться: детская площадка, спортивный городок, общественные пространства. На следующий год после выбора данные проекты были построены без долгостроя и затяжного ожидания, которое раньше отмечалось в регионе. Мне важно, что в каждом посёлке без исключения такие проекты реализуются. Данный проект будет ежегодным, и в сентябре жители могут выбрать, какой объект благоустройства у них будет воплощен в жизнь в следующем году», - заявил Владимир Солодов.





- Здравоохранение

В качестве еще одного проекта глава региона привел строительство объектов системы здравоохранения.

«Конечно, краевую больницу начинали строить до меня. Но пресловутая стройка обрела конкретные очертания, срок окончания стройки, федеральное финансирование и надежного подрядчика только в прошлом году, поэтому будет правильным обозначить достройку краевой больницы», - сообщил Владимир Солодов.

Также был упомянут проект строительства Елизовской больницы. На территории снесены недостроенные здания, стоящие там долгое время. Уже подготовлена концепция, медико-технические расчеты нового здания больницы для включения в программу модернизации первичного звена здравоохранения.





- Вопросы экологии края.

«Приехав на Камчатку, я проникся красотой, величием и силой нашей природы, но в то же время ее уязвимостью. Вопросы, связанные с варварской добычей золота на нерестовых реках, местах отдыха, местах, которые планируется под перспективные точки места развития, не должны оставлять нас равнодушными», - заявил глава региона.

В результате проделанной работы министерство природы РФ ввело мораторий на добычу рассыпного золота на нерестовых реках. Также приостановлена разработка нового месторождения, которое бы проходило по одному из наиболее популярных туристических маршрутов в районе Мутновской группы вулканов.

Помимо этого, был отменен проект по строительству гидроэлектростанции на реке Жупанова, из-за деятельности которой была бы затоплена большая часть территории, что привело бы к потере нерестовой реки.

«Поэтому могу сказать, что моя инициатива по ограничению деятельности производств, наносящих вред нерестовым рекам, уже реализована», - подытожил Владимир Солодов.





- Подъем затопленных судов

За поддержку в данной инициативе Владимир Солодов поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и Правительство РФ.

«Первые судна подняты. Самое главное, что теперь эта работа имеет системный подход: каждое судно оцифровано, оно есть на карте, и любой предприниматель может ознакомиться с состоянием судна и взяться за его подъем. Кроме того, осенью должен заработать федеральный порядок дополнительного субсидирования тех затрат, которые требуются на подъем судна», - отметил Владимир Солодов.





- Транспортный налог

В качестве еще одного примера инициированного им проекта глава региона привел снижение транспортного налога. Так, по итогам 2021 года 90 % автолюбителей получат квитанции со сниженным налогом. Для старых машин большой мощности сокращение будет еще более существенным, порядка 25-30 % от стоимости налога в предыдущие годы.





- Инициатива по поддержке детей войны

«Я был очень удивлен, что такого закона не было на Камчатке раньше. Дети войны - это категория наших граждан, забота о которых - наша святая обязанность. Мы приняли такой закон, теперь граждане, прошедшую войну детьми, получают выплаты. Мы будем рассматривать дополнительные меры поддержки, которые бы позволили поддержать это поколение», - пояснил губернатор.





- Механизм выделения земельных участков для многодетных.

Глава региона отметил, что механизм является инновационным для России, в таком виде они нигде ранее реализован не был. Если раньше очередь на получение земли растягивалась на годы и принцип выделения участков был непрозрачен, то сейчас люди могут получить земельные участки в течение двух месяцев с момента подачи заявления.





- Использование информационных систем

С приходом главы региона был запущен ряд информационных систем. После красных приливов летом 2021 года была запущена система экологического мониторинга. На карте подъема судов можно отследить количество и месторасположение затопленных судов, а также процесс их поднятия. На полях ВЭФа с Росреестром заключено соглашение, в результате будет запущен совместный проект «Земля для туризма». Портал «Камчатка в порядке», на который жители обращаются со своими жалобами и предложениями уже более года, страница для предоставления земельных участков для многодетных, которая помогает получить участок быстрее.





- Снижение авиатарифов на Камчатке

«Этот пункт можно рассматривать не только как результат, но и как задачу на будущее: еще много предстоит сделать. Многие жители почувствовали снижение тарифов. Это касается Соболева, Оссоры, куда напрямую стали летать самолеты, и ряда других направлений. Нам предстоит еще многое сделать в сфере транспорта. В этом году мы запустили еще одну авиакомпанию. В регионе стал летать еще один современный самолет. Развитие частной туристической авиации будет подспорьем для наших авиакомпаний», - отметил Владимир Солодовым.





- Вовлечение граждан в решение общественных задач

Глава региона отметил ряд проектов, которые позволили вовлечь камчатцев в решение важных для полуострова вопросов.

«Это проект инициативного бюджетирования, забота о чистоте улиц, сбор автомобильных покрышек, волонтерские проекты, «Школа защитников природы». Очень важно, что нам удалось переломить настроение в обществе и вовлечь в решение окружающих проблем жителей. Это большое достижение всей команды, каждого жителя, и я готов поблагодарить всех за неравнодушие и готовность откликаться на те вызовы, которые перед нами стоят», - заключил губернатор.

Напомним, глава Камчатского края отвечает на вопросы жителей в прямом эфире сегодня, 9 сентября. Трансляция телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» идет на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Прямой эфир идет и на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка» и на сайте правительства Камчатского края.

Отметим, на сегодня поступило 1249 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования.