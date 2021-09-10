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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Ирина ЯРОВАЯ привезла на Камчатку одного из лучших специалистов России по детской онкологии

​Ирина ЯРОВАЯ привезла на Камчатку одного из лучших специалистов России по детской онкологии

11:20
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​Ирина ЯРОВАЯ привезла на Камчатку одного из лучших специалистов России по детской онкологии

Вице-спикер ГосДумы Ирина Яровая прибыла на Камчатку с рабочим визитом. 

Вместе с депутатом на полуостров по её приглашению прибыл замдиректора федерального онкоцентра им. Д. Рогачёва Александр Карачунский. Это один из лучших детских онкологов страны, который по договорённости с Ириной Яровой уже несколько лет дистанционно ведёт всех камчатских детей с диагнозом «онкология». По просьбе депутата он проведёт на Камчатке семинар для педиатров по детской онконастороженности - научит вовремя распознавать признаки этой болезни. Также он встретится для консультаций с родителями онкобольных детей и проверит текущее состояние каждого малыша. Для большинства из них Ирина Яровая ранее организовывала лечение в ведущих профильных федеральных медицинских центрах. Кроме того, Александр Карачунский встретится с родителями детей с подозрением на онкологию.

Помощь системе здравоохранения - один из важнейших приоритетов в работе вице-спикера Государственной Думы. Напомним, она в ручном режиме ведет каждого онкобольного ребенка с Камчатки.

Кроме того, депутат привлекает ведущих медицинских специалистов страны для помощи камчатцам. В эти выходные по её инициативе для оказания помощи жителям на Камчатку прибывают лучшие российские специалисты из столичного центра хирургии имени А.В. Вишневского. Об их приезде Ирина Яровая договорилась с главным врачом центра, кандидатом медицинских наук Федором Семёновым. Пятеро врачей, среди которых лучшие в России кардио-хирург и сосудистый хирург, будут принимать пацентов в течение недели в Петропавловске, Елизово и Вилючинске. 

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