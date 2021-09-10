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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  5. ​«Овощевод» обеспечит столовые школ Елизовского района свежими овощами

​«Овощевод» обеспечит столовые школ Елизовского района свежими овощами

13:40
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​«Овощевод» обеспечит столовые школ Елизовского района свежими овощами

На полях «Овощевода» началась уборка урожая - капусты, картофеля, моркови и свеклы. Предприятие реализует свою продукцию населению по доступным ценам в своих торговых точках.

Совещание, посвященное уборочной компании, прошло в предприятии «Овощевод» с участием зампреда правительства края Романа Василевского, министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вячеслава Черныша, представителей администрации Елизовского района и предприятия «Овощевод».

«В процессе заключения - договоры с образовательными учреждениями Елизовского района. На полях работают как сотрудники предприятия, так и наемные рабочие из системы УФСИН. На сегодняшний день рабочей силы хватает, при необходимости количество людей будет наращиваться. Хочу отметить, что предприятие вышло из долгов по заработной плате и появилась оборотная прибыль для подготовки к зиме», - рассказалРоман Василевский.


В ходе совещания обсудили ситуацию с овощехранилищами, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии. В рамках подготовки к зиме они будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние, чтобы урожай сохранился до следующего года.


На сегодняшний день «Овощевод» полностью рассчитался с долгами перед поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета Камчатского края. Организация посевной кампании в «Овощеводе» началась в марте 2021 года. За это время были поставлены минеральные удобрения, семена, ГСМ, торф для посадочных машин, средства защиты растений, пленка для теплиц и другое. Правительством края было принято решение активизировать работу по подготовке к посевной с привлечением специалистов АО «Заречное» и органов местного самоуправления Елизовского района.

​«Овощевод» обеспечит столовые школ Елизовского района свежими овощами 0​«Овощевод» обеспечит столовые школ Елизовского района свежими овощами 1
овощеводвячеслав черныш
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