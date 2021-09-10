​Совсем скоро – кульминация фестиваля ПапоротнИКРАб

Жителей и гостей Петропавловска-Камчатского 18 сентября приглашают на финал первого всероссийского гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАб».

Грандиозное действо развернется в центре Петропавловска-Камчатского на площадке этнодеревни у Култучного озера. В программе - развлекательные программы для детей и взрослых, выступления лучших творческих коллективов края, выставка-продажа камчатских продуктов, товаров и сувениров и многое другое. Гостей праздника ждет угощение в виде wow-блюда от народного шефа: к 18 сентября будут приготовлена 1000 брускетт с папоротником, собранным участниками фестиваля.

Кульминацией праздника станет фееричное гастро-шоу от лучших поваров и рестораторов Камчатки.

Первый всероссийский фестиваль «ПапоротнИКРАб» проходил на Камчатке 21-27 июля. В программе фестиваля были массовый выезд на сбор папоротника, беседы о кулинарных традициях народов Камчатки, мастер-классы по приготовлению блюд традиционной и новаторской кухни, круглые столы, экологический квест и многое другое. Впервые была составлена гастрономическая карта Камчатки, в каждом ресторане-участнике было подготовлено авторское меню с новыми эксклюзивными блюдами на основе камчатских продуктов. Прошли творческие конкурсы и конкурс шеф-поваров.

«ПапоротнИКРАб» это:

- 65 участников - кафе, ресторанов, гостиниц, камчатских товаропроизводителей,

- больше 20 тысяч гостей,

- 69 специально разработанных к фестивалю уникальных блюд,

- 1,4 тысячи порций блюд из камчатских дикоросов, морепродуктов и дичи,

- 22 деловые и культурные площадки,

- 50 мастер-классов.

Фестиваль «ПапоротнИКРАб» уже включен в список главных гастрономических событий России наряду с другими известными гастрофестивалями, такими как «О, да! Еда!», «Пир на Волге», «Gastreet», «Держи краба!».

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой праздник-кульминация был перенесен на сентябрь. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Камчатского края и Корпорации развития Камчатки. Все подробности на сайте paporotnik rab.ru.