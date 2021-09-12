​Туристский комплекс «Азиатская деревня» начнут строить в 2022 году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел рабочую встречу с представителями международного холдинга «Sun Group», компанией, которая реализует на полуострове проект «Азиатская деревня».

Ожидается, что туристский комплекс под таким названием будут возводить на территории туристско-рекреационного кластера «Паратунка» в период с 2022 по 2027 год. Общий объем инвестиций в проект превышает 39,5 миллиардов рублей. Планируется, что на площади 250 гектаров появится гостиница с горнолыжной трассой и виллы, стилизованные с учетом культурных особенностей каждой из стран (Китай, Япония, Южная Корея и Россия).

«Я благодарен вам за то, что вы смогли приехать на Камчатку после Восточного экономического форума, уверен в том, что он для прошел для вашей компании плодотворно. Сейчас на месте мы имеем возможность продолжить обсуждение и договориться о том, какие конкретные шаги будем предпринимать для реализации проекта. Я рад готовности инвестировать в развитие туристического комплекса на Камчатке и способствовать притоку иностранных туристов на полуостров», - заявил Владимир Солодов.

Стороны договорились о создании рабочей группы, в которую будут входить представители инвестора, а также представители профильных министерств правительства края и управляющей компании ТОР «Камчатка». До конца октября 2021 года будут окончательно проработаны вопросы потребности инвестора в соответствующей инфраструктуре, выбран участок под застройку и подготовлена проектная документация с тем, чтобы к концу 2023 года была завершена первая очередь строительства туристского комплекса.

«Хочу поблагодарить вас за то, что мы смогли провести рабочую встречу и провести переговоры на тему реализации нашего проекта. Мы проработали детальный план и готовы его предоставить для ознакомления. В нашей компании существует рабочая группа, которая работает над реализацией данного проекта. С нашим архитектором и проектным институтом мы проработали вопрос строительства. В Китае есть технологии быстровозводимых сборных домов, которые мы будем применять после окончательной проработки проекта», - заявил председатель Совета директоров компании «Sun Group» ЦЗЯН Юйсян.

Международный холдинг «Сан Груп» (Sun Group) зарегистрирован в Гонконге и является крупной международной организацией (капитал более 90 млрд долл.) с диверсифицированными направлениями бизнеса.





