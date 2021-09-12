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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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На Камчатке стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2021»

12:20
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На Камчатке стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2021»

С 11 по 20 сентября в Камчатском крае проходит первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Лучшего по профессии выберут путем онлайн голосования, рассказали в пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В рамках первого этапа определятся три финалиста. В этом году в конкурсе принимает участие девять участковых уполномоченных полиции. У жителей региона есть 10 дней, чтобы отдать свой голос за того, кого они считают лучшим. Итоги будут подведены после 20 сентября.

Проголосовать и ознакомиться с информацией об участниках конкурса можно на официальном сайте УМВД России по Камчатскому краю по ссылке https://41.мвд.рф/Konkursi/народный-участковый-2021.

камчатский крайнародный участковый – 2021
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