Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 13:41, 12 Сентября, воскресенье
ночью 4°C
днем 15°C
ветер 3.9 м/с
Завтра 13 Сентября
6 ... 12°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости
  3. Транспорт
  4. Ремонт дорог в посёлке Авача завершат к концу сентября

Ремонт дорог в посёлке Авача завершат к концу сентября

12:20
57
Ремонт дорог в посёлке Авача завершат к концу сентября

Участки по улице Приморской и по улицам Светлой и Попова ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На улице Приморской практически полностью уложен верхний слой асфальтобетона. На участке Светлая-Попова к асфальтированию подрядчик приступит в ближайшее время. На объектах дорожные строители обустроят двухслойное асфальтобетонное покрытие, установят бордюрные камни, заасфальтируют пешеходные дорожки и установят более сотни новых столбов линий наружного освещения. Работы выполняются в соответствии с графиком. Ремиксер на асфальтирование выходит после 20 часов, чтобы не мешать движению автотранспорта. Работы будут завершены к 31 сентября», - сказал Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края.


Напомним, что в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петропавловске-Камчатском ремонтируется 6 объектов.

Это участок на ул. Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна; участок 250 метров на ул. Океанской от остановки «Садовая» до ул. Петропавловское шоссе; участок 1047 метров от остановки «Коммунпроект» до примыкания к улице Набережной; участок длиной 338 метров по ул. Ларина, не вошедший в программу ремонта 2020 года, дорожный участок по ул. Приморской от примыкания к пр. Победы до автобусной остановки «Школа № 37» (3313 метров) и дорожный участок на ул. Светлой и Попова от автобусной остановки «Школа №37» до конечной остановки «Авача» (784 метра).

Ремонт дорог в посёлке Авача завершат к концу сентября 0Ремонт дорог в посёлке Авача завершат к концу сентября 1
безопасные качественные дорогивладимир каюмовкамчатский край
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Владимир СОЛОДОВ добивается, чтобы жители отдалённых посёлков наравне с представителями КМНС получали лимиты на вылов рыбы
Все замечания в новом детском саду в поселке Ключи устранены
Очереди в аэропортах отдаленных поселков практически ликвидированы
Омега-3: воспитанники детсадов и младшеклассники на Камчатке начнут принимать рыбный жир с 13 сентября
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.