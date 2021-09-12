​Учёные пытаются определить скорости процессов рельефообразования в Долине гейзеров

В Кроноцком заповеднике изучают особенности формирования рельефа и динамику склоновых процессов в долине реки Гейзерной. Полевой отряд Института географии Российской академии наук (Москва) провел разносторонние исследования с помощью современных технологий и традиционных методов. У экспедиции было несколько задач, в том числе – получить представление об основных этапах изменения рельефа уникального природного объекта за последние тысячелетия и определить потенциально опасные участки на склонах долины.

Интенсивность внутреннего и внешнего воздействия на изменение рельефа и речной сети вулканических регионов очень высока. Как показывают наблюдения ученых, на участках с активной газогидротермальной деятельностью происходит динамичное развитие склоновых процессов и аномальное расширение речных долин.

«Подтверждением тому является и долина реки Гейзерной, на бортах которой периодически формируются мощные оползни, которые перегораживают русло реки и провоцируют сходы катастрофических селей, угрожающих безопасности как сотрудников заповедника, так и туристов. Невольно возникают вопросы: Как такая активизация процессов рельефообразования сказывается на развитии долины? Какие участки склонов наиболее опасны и угрожают новыми катастрофическими событиями? Какова скорость формирования долины?», – рассказала Екатерина Лебедева, руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник лаборатории геоморфологии Института географии РАН, кандидат географических наук.

Для ответа на эти вопросы и были организованы комплексные исследования с участием геоморфологов, картографов, гидрологов и палеогеографов. Сначала участники проекта собрали и проанализировали данные многолетнего геологического и гидрогеологического изучения Долины гейзеров специалистами Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В мае на реке Гейзерной был оборудован временный гидрологический пост с автоматическими регистраторами уровня, температуры и электропроводности воды, а также фотоловушкой для фиксации прохождения паводочной волны. В августе учёные провели детальную съёмку рельефа Долины и лазерное сканирование ключевых участков для определения скоростей наиболее активных процессов рельефообразования, зависящих от внешних природных факторов. Также было проведено геоморфологическое картографирование территории, взяты пробы рыхлых отложений для определения их вещественного состава.

«Мы работали в Долине чуть больше двух недель, но погода благоприятствовала, и нам удалось провести не только стереосъёмку местности для построения трёхмерных моделей её рельефа, но и термальную съёмку, что позволит вместе со специалистами Института вулканологии и сейсмологии понять динамику смещения термальных полей на протяжении нескольких десятилетий», – отметил Андрей Медведев, заведующий отделом картографии Института географии РАН, кандидат географических наук.

В осенне-зимний период участники полевых работ продолжат расшифровывать высокоточные снимки местности Долины за последние 40-60 лет, чтобы определить характер и скорости наиболее активных процессов рельефообразования. В последующие два года планируется повторное проведение детальной съёмки рельефа долины реки Гейзерной и лазерное сканирование её ключевых участков. Также продолжатся мониторинговые гидрологические наблюдения и опробование рыхлых отложений, что даст возможность понять этапы основных изменений рельефа Долины гейзеров.

Совокупность полевых, дистанционных и аналитических методов оценки интенсивности процессов рельефообразованияи их изменения по площади и во времени позволит выявить возможные участки развития потенциальных природных катастроф. Это необходимо для обеспечения безопасности туристов и сотрудников Кроноцкого заповедника, работающих в Долине гейзеров. Учёные ожидают, что полученные результаты будут востребованы и в других регионах геотермальной активности Курило-Камчатского региона, где активно развивается вулканический туризм.

Работы прошли при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 21-17-00216).

Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»