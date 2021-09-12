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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Биодобавку «Омега-3» получили все школы и детские сады Камчатского края

12:30
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​Биодобавку «Омега-3» получили все школы и детские сады Камчатского края

Завершилась доставка пищевой добавки «Омега-3» во все муниципальные районы Камчатского края. Больше 30 тысяч детей региона бесплатно получат ценный рыбный жир в рамках реализации проекта правительства края.

Так, пищевую добавку «Омега-3» производства Тымлатского рыбокомбината получили 9 сентября школы и детские сады Елизовского района. По договоренности с управлением образования администрации Елизовского муниципального района представители поставщика доставили коробки с капсулами рыбного жира на территорию города Елизова, где организовали выдачу продукции заказчикам.

«В Елизовском районе, как и во всем Камчатском крае, с 13 сентября эту ценную пищевую добавку начнут организованно выдавать воспитанникам детских садов - принимать рыбный жир дети старше трёх лет будут два раза в день в течение месяца. Родителям учащихся начальной школы блистеры с капсулами выдадут на руки – регулировать время приёма в семьях школьников семьи будут самостоятельно. Курс также рассчитан на 30 дней. Согласие на получение пищевой добавки Омега-3 выразили более 90 процентов родителей либо законных представителей школьников и детсадовцев Елизовского района», - рассказали в управлении образования администрации Елизовского района.

Напомним, в августе на Камчатке стартовал проект «Растём здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой «Омега-3». Больше 30 тысяч детей региона бесплатно получат ценный рыбный жир в рамках реализации проекта правительства Камчатского края: первый курс - осенью, второй – весной.

Президент РФ рекомендовал дальневосточным регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей Омега-3.



​Биодобавку «Омега-3» получили все школы и детские сады Камчатского края 0​Биодобавку «Омега-3» получили все школы и детские сады Камчатского края 1​Биодобавку «Омега-3» получили все школы и детские сады Камчатского края 2
омега 3тымлатский рыбокомбинателизово
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