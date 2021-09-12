​Разворотная площадка на улице Максутова будет готова через две недели

На объекте закончили асфальтирование.

«Работы по внешнему благоустройству запланированы на следующую неделю. Будет нанесена разметка, для безопасности пешеходов установят барьерное ограждение. Рассчитываем, что в ближайшие 2 недели работы будут завершены. Хочу отметить, что новые автобусные павильоны, которые установили в прошлом году, были разбиты вандалами. Сейчас заключен контракт на их восстановление. Отремонтированные павильоны появятся на площадке в 20-х числах сентября. После этого можно будет считать работы полностью завершенными, и подрядчик выйдет на приемочные процедуры», - рассказал Александр Петренко, руководитель управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО.

Он отметил, что служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского, которая является собственником остановочных павильонов, подала заявление в полицию на порчу имущества. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовного дела и возмещения средств на ремонт павильонов.

Напомним, в прошлом году в ходе замены грунта на разворотной площадке обнаружились активные грунтовые воды, которые находятся неглубоко от поверхности земли. В проекте предполагалось, что нижним слоем на глубину полтора метра будет уложен скальный грунт, который выступит естественным дренажом. Но этого оказалось недостаточно, вода собиралась на поверхности, и было принято решение провести дополнительные работы.