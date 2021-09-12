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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​Сохраним лес: в Елизовском районе высадили 37 деревьев

12:35
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​Сохраним лес: в Елизовском районе высадили 37 деревьев

Саженцы ели и голубой ели высадили в сквере на 26 километре Елизовского района.

«В акции приняли участие порядка 100 человек, это представители общественности, елизовской администрации, волонтеры, школьники и представитель Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. Высадили 12 голубых елей и 25 простых. Всего во всех регионах страны будет высажено порядка 70 тысяч деревьев. Цель акции — привлечь внимание широкой общественности к активным действиям по охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных последствий изменения климата», - сказал руководитель агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.


Следующие высадки будут проходить в основном в лесном фонде. Особое внимание уделяется выбору участков, где лес погиб от пожаров, вредителей и других неблагоприятных факторов.


Акция проходит во всех субъектах России с 21 августа по 30 ноября 2021 года.


Добавим, акция проводится в рамках национального проекта "Экология". Организаторы и партнёры акции – министерство природы Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства, автономная некоммерческая организация «Сад памяти», Молодёжка ОНФ.



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саженцы елиелизовоэкологиясад памятидмитрий щипицын
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