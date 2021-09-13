​Обновление школьных столовых - под особым контролем «Единой России»

Свыше 90 миллионов рублей выделено на модернизацию школьных столовых в Камчатском крае. На эти средства обновят пищеблоки и обеденные зоны в образовательных заведениях, это больше тридцати школ. Контроль за обновлением пищеблоков и столовых осуществляет партия «Единая Россия»

«Особое внимание в крае уделяется детскому питанию, особенно школьному питанию, потому что вопрос здоровья через питание очень важно. На уровне Российской Федерации, Госдумы, партии «Единая Россия» была инициатива и принято решение о горячем питании всех детей начальных классов. Соответственно, количество детей, которые получают питание в школах, увеличилось, и это требует модернизации и обновления оборудования. В крае этот процесс начался давно. Сейчас проект, который мы начинали в Петропавловске-Камчатском, уже перешёл в районы», – сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Унтилова.

Ранее в краевом центре были модернизированы две трети всех школьных столовых. Так, в средней школе № 42, одной из самых больших на Камчатке по количеству учеников, за два года полностью перестроили обеденную зону и пищеблок, увеличив их площадь, заменив оборудование, посуду и мебель, разработав современный дизайн столовой. Благодаря этому удалось создать все условия для детей в соответствии с новыми требованиями, чтобы накормить горячим питанием и всех учеников начальной школы.

«Наша столовая, которая ещё недавно вмещала в один поток всего 220 человек, конечно, не справилась бы с задачами. У нас учатся больше 1300 детей. Модернизация столовой помогла нам кормить горячими завтраками и обедами всех желающих», – рассказала директор петропавловской школы № 42 Наталия Самсонова.

В ещё одной школе, совсем небольшой, также модернизировали столовую. Коллектив учебного заведения решил сделать её уютной с домашней атмосферой – в соответствии с этим подбирали шторы тёплых тонов, на столы решили поставить вазы с цветами, а вдоль стен декоративные деревья.

«Когда мы думали, какой будет наша столовая, мы хотели, чтобы нашим детям было комфортно, чтобы они с радостью приходили в столовую. Мы сделали мягкую зону отдыха – здесь устраиваются старшеклассники, когда приходят в буфет, приходят после уроков учителя», – рассказала и.о. директора школы № 20 Анжелика Крицкая.

Финансовая поддержка на ремонт и приобретение оборудования предусмотрена для школ в 11 муниципалитетах Камчатского края.