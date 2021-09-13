Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​На Асачинском руднике погиб шахтер, проводятся проверки

11:15
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​На Асачинском руднике погиб шахтер, проводятся проверки

Елизовская городская прокуратура, следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю проводят проверку обстоятельств, причин и условий гибели 44-летнего работника Асачинского месторождения.

По предварительной информации, 10 сентября при проведении работ по креплению горной выработки нижней части шахтного ствола разведштольни произошел локальный вывал двух кусков горной массы, один из которых накрыл 44-летнего проходчика. От полученных травм мужчина скончался.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии, к проверке будут привлечены специалисты контролирующих органов.
По итогам доследственной проверки, с учетом всех установленных обстоятельств, органом следствия будет принято процессуальное решение.
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