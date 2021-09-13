​12 семей из Никольского получили ключи от новых квартир к 195-летию села

Первый из двух 12-квартирных домов в селе Никольском ввели в эксплуатацию к праздничной дате, второй дом подрядчик планирует сдать до конца года. Ключи от квартир новосёлам вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Хочется пожелать, чтобы в вашем семейном кругу всегда царило тепло, чтобы вы были счастливы и здоровы, чтобы эти новые 12 квартир был далеко не последними, введёнными в строй в Никольском. Это уже пятый дом, который возводится на острове за последние годы, мы намерены продолжать эту работу. У нас впереди большие планы по развитию села, в том числе строительство причальных сооружений, развитие взлётно-посадочной полосы, чтобы Никольское могло соответствовать и своему историческому, и природному значению», — сказал Владимир Солодов, открывая дом.

В селе Никольском с 2013 года с помощью сборных конструкций возведены три дома на 12 квартир и два — на 24. Жильё зарекомендовало себя как тёплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов — за счёт так называемого гибкого фундамента.

Сданный дом полностью готов к заселению, в квартирах выполнена чистовая отделка под «ключ»: наклеены обои, установлены двери, сантехника, электрическая плита. Сюда планируют переехать 12 семей, из которых — 4 с детьми.

Так, Анастасия Манько получила в новом доме служебное жильё как молодой специалист.

«Я получила двухкомнатную квартиру. Мне очень понравилось, что в квартире светлые стены, кроме того, она просторная и очень тёплая. Из окна открывается прекрасный вид, а на заднем дворе есть новая хоккейная площадка, что придётся по душе моему сыну. Думаю, что на следующей неделе уже переедем в новое жильё», — поделилась Анастасия.

Напомним, строительство велось в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» подпрограммы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». В ближайшее время подрядчик планирует приступить к возведению второго 12-квартирного дома, чтобы сдать его уже в этом году.