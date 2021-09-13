​На Камчатку прибыли лучшие врачи национального медцентра имени Вишневского

В течение недели высококлассные специалисты НМИЦ хирургии имени Александра Вишневского будут работать в медучреждениях полуострова. Об этом на оперативном совещании губернатору края доложил глава регионального Минздрава Андрей Кузьмин.

«В воскресенье на полуостров по инициативе Ирины Яровой прибыли пять врачей из института имени Вишневского. Они уже приступили к работе и пробудут у нас неделю. В составе бригады специалисты сердечно-сосудистого профиля: кардиологи, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги и кардиолог-узиолог. С сегодняшнего дня часть специалистов работает в Вилючинске, другая часть специалистов начала приём в краевой больнице имени Лукашевского», – рассказал Андрей Кузьмин.

Как сообщил глава регионального Минздрава, врачи центра имени А.В. Вишневского будут работать с несколькими группами пациентов. Они будут осматривать прежде всего тех, кому показано лечение за пределами края, и тех, кто находится на диспансерном учёте по профилю сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, врачи будут работать с пациентами, у которых недавно выявлено заболевание, и требуется принятие решения о проведении того или иного лечения на Камчатке либо за её пределами. Отбор пациентов для проведения обследования и консультаций проводился в поликлиниках по их месту жительства.

Во вторник часть врачей отправится в Елизовскую районную больницу, другие продолжат работу в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского. Со среды и по пятницу врачи-кардиологи будут принимать пациентов на базе краевой больницы. Также в графике специалистов центра имени А.В. Вишневского запланированы лекция для врачей из районных больниц и консультирование пациентов из отдалённых районов края посредством телемедицины. В среднем ежедневно кардиологи будут осматривать около ста пациентов.