​Обещан розыгрыш призов для тех, кто привился

Получить отечественный внедорожник и десятки других ценных призов могут те, кто привьётся от новой коронавирусной инфекции

На Камчатке стартует акция «Победим COVID вместе». Цель акции – создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации. Среди тех, кто посетит пункты вакцинации с 13 сентября по 14 ноября и поставит первый компонент вакцины или пройдет вакцинацию полностью, будут разыграны ценные призы.

«С понедельника, 13 сентября, на пунктах вакцинации начали выдавать номерные купоны тем, кто поставил прививку. Полный порядок действий и правила участия будут отражены в листовке, которую также вручают вместе с купоном розыгрыша. Розыгрыши с вручением ценных призов, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и другие полезные гаджеты, будут проходит каждую неделю в эфире телеканала «41 Регион» и в официальном паблике министерства здравоохранения края сети Инстаграм», – рассказал министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

Ознакомиться с правилами участия можно на специальном сайте здороваякамчатка.рф. Участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте и внести свои данные, которые после сверки с реестром вакцинации окажутся в лотерейном барабане.

На пунктах вакцинации будет организована работа волонтеров, которые объяснят суть акции и ответят на все вопросы. Купоны для розыгрыша, афиши и информационные листовки были отправлены в отдаленные районы Камчатки.

В финальном этапе акции будет разыгран внедорожник. Его обладателем сможет стать любой житель полуострова, привившийся от COVID-19 в период от начала вакцинации на территории Камчатского края и по 14 ноября 2021 года.

Напомним, на территории края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.