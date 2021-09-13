​Счастливый Петропавловск-Камчатский: Как будем праздновать День города

О подготовке к 281 годовщине Петропавловска-Камчатского в ходе еженедельного оперативного совещания сообщил глава ПКГО Константин Брызгин.

18 сентября краевая столица отметит День города. Программа, посвящённая празднику, в этом году называется «Счастливый город».

«Праздничные мероприятия пройдут с 13:00 до 21:00. Будут задействованы площадки территории парка на Никольской сопке, площади у стелы «Город воинской славы», района Озерновской косы, набережной Култучного озера. В день празднования с 13:00 до 21:30 будет перекрыто автомобильное движение по улице Озерновская коса от Пасифик Нетворк до остановки между памятниками Завойко и святым апостолам Петру и Павлу. С 13:00 до 18:00 на Никольской сопке на площадке «Вулканы» пройдёт праздничное мероприятие «Свадебный бум», в котором супружеским парам, состоящим в браке больше 20 лет, будет предложено в торжественной обстановке провести свадебный обряд «Обновление свадебных клятв». Предложенный формат получил позитивный отклик у жителей: за два дня было принято более десяти заявок на участие», — сказал Константин Брызгин.

С 14.00 до 21.00 на главной сцене у площади, прилегающей к стеле «Город воинской славы», начнутся основные праздничные мероприятия. Концепция празднования подразумевает вовлечение жителей краевой столицы в серию активностей. Гости праздника смогут поучаствовать в ряде конкурсных программ.

В их числе:

- 4-й городской вокальный конкурс «Звёздный час». Для участия подано 23 заявки. Главным призом станет создание профессиональной фонограммы в студии звукозаписи. Это позволит победителям конкурса участвовать во всероссийских и международных фестивалях;

- танцевальный джем-батл «ВСЕ СТИЛИ В СИЛЕ». В нём примут участие танцевальные коллективы и уличные танцоры. Призовой фонд составляет 35 тысяч рублей;

- развлекательная программа «Караоке по-петропавловски». Участие в программе примут члены сообщества любителей караоке. Вместе со зрителями будут исполнены известные хиты российской эстрады;

- в 19:30 начнётся дискотека с розыгрышем призов «Счастливый билет». Раздача билетов состоится с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. Сброс билетов в лототрон гостями праздника будет с 19:00 до 19:30. Розыгрыш призов состоится на главной сцене. Победителям достанется различная бытовая техника.

Для мастеров декоративно-прикладного искусства будет организована выставка с мастер-классами, где они смогут продемонстрировать горожанам свои умения и рассказать о своём хобби.

Также в рамках празднования состоится «Фестиваль ретро-автомобилей». Для участия подано 12 заявок.

Для гостей праздника на зеленой аллее от стадиона Спартак до пешеходного перехода будут организованы зоны активностей с аниматорами, уличными артистами, фокусниками, шоу мыльных пузырей. Будет раздаваться праздничная атрибутика, тематические флажки и браслеты.

В акватории Авачинской бухты пройдёт фестиваль парусного спорта. На Култучном озере организуют катание на каяках и сапах.

На Озерновской косе пройдут молодёжная развлекательная программа «В ритме города», игротека «Счастливый шанс» и спортивная программа «Силовой экстрим».

Около памятника святителю Николаю Чудотворцу состоится концерт бардов «Камчатская гитара».

Также будет организована работа фуд-кортов и праздничная торговля.

Завершится празднование фейерверком в 21:00.

При проведении мероприятий будут строго соблюдаться меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: социальное дистанцирование, оборудование санитарной обработки рук, обеспечение масками участников мероприятия.

Добавим, традиционно День города отмечается не в историческую дату, а в сентябре, что позволяет проводить мероприятия на открытом воздух