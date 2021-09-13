​Проект рекультивации Козельского полигона обсудят с общественниками

В ближайшие дни специалисты подрядной организации обсудят с общественниками предварительный проект по рекультивации. Об этом на оперативном совещании с главой региона сообщил зампред правительства края Роман Василевский.

«На этой неделе будет предоставлен предварительный проект документации по рекультивации полигона. У нас будет возможность детально рассмотреть проект перед публичными слушаниями. Публичные слушания запланированы на середину октября. В ближайшие дни мы свяжемся со специалистами подрядной организации в режиме видео-конференц-связи. На встречу приглашаем наших общественников, которые изъявляют желание участвовать в работе. Будет открытый диалог, и мы сможем задать все интересующие нас вопросы», - сказал Роман Василевский.



На сегодняшний день специалистами подрядной организации выполнены инженерно-изыскательные работы, в том числе по вскрытию тела полигона, отобраны пробы и переданы в лаборатории. Ведется проработка основных технических решений по ликвидации объекта накопленного вреда.



Напомним, решение о необходимости ликвидации Козельского полигона было принято губернатором края Владимиром Солодовым после ситуации, которая произошла на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. После проведённых исследований был сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего, однако его следует рекультивировать из-за хранящихся на объекте ядохимикатов. Правительством Камчатского края сформирована дорожная карта «Детальный план действий по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов», в рамках которой и будут выполняться мероприятия по ликвидации полигона за средства, выделенные из федерального бюджета.