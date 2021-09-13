Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 23:24, 13 Сентября, понедельник
ночью 5°C
днем 13°C
ветер 4.7 м/с
Завтра 14 Сентября
7 ... 11°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости
  3. Среда обитания
  4. ​Проект рекультивации Козельского полигона обсудят с общественниками

​Проект рекультивации Козельского полигона обсудят с общественниками

21:55
70
​Проект рекультивации Козельского полигона обсудят с общественниками

В ближайшие дни специалисты подрядной организации обсудят с общественниками предварительный проект по рекультивации. Об этом на оперативном совещании с главой региона сообщил зампред правительства края Роман Василевский.

«На этой неделе будет предоставлен предварительный проект документации по рекультивации полигона. У нас будет возможность детально рассмотреть проект перед публичными слушаниями. Публичные слушания запланированы на середину октября. В ближайшие дни мы свяжемся со специалистами подрядной организации в режиме видео-конференц-связи. На встречу приглашаем наших общественников, которые изъявляют желание участвовать в работе. Будет открытый диалог, и мы сможем задать все интересующие нас вопросы», - сказал Роман Василевский.


На сегодняшний день специалистами подрядной организации выполнены инженерно-изыскательные работы, в том числе по вскрытию тела полигона, отобраны пробы и переданы в лаборатории. Ведется проработка основных технических решений по ликвидации объекта накопленного вреда.


Напомним, решение о необходимости ликвидации Козельского полигона было принято губернатором края Владимиром Солодовым после ситуации, которая произошла на Тихоокеанском побережье Камчатки осенью прошлого года. После проведённых исследований был сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего, однако его следует рекультивировать из-за хранящихся на объекте ядохимикатов. Правительством Камчатского края сформирована дорожная карта «Детальный план действий по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов», в рамках которой и будут выполняться мероприятия по ликвидации полигона за средства, выделенные из федерального бюджета.

роман василевскийкозельский полигон
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​Елена МАЛЫШЕВА высоко оценила реализацию проекта «Растём здоровыми» на Камчатке
​Новый полигон с мусороперерабатывающим заводом построят на Камчатке в ближайшие 2 года
​Владимир СОЛОДОВ рассказал о 10 инициированных им проектах
​Новую хоккейную площадку открыли в Никольском по проекту «Решаем вместе»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.