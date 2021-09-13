​На Камчатке прошел фестиваль «Музыкальная экспедиция»

Классическая музыка прозвучала в кальдере вулкана Горелый. 11 и 12 сентября исполнители с мировым именем дали серию бесплатных концертов для жителей края.

11 сентября Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов и Сергей Малов выступили в Петропавловске-Камчатском на Никольской сопке и у стелы «Город воинской славы». На следующий день классическая музыка прозвучала в кальдере вулкана Горелый.

Программа выступлений включала произведения классики – Баха, Пьяццоллы, Генделя, Паганини, а также различную этническую музыку в авторской версии исполнителей. Все концерты фестиваля прошли бесплатно.

Владимир Солодов поручил министру культуры Оксане Прокопенко продумать варианты проведения гастролей в 2022 году.

«Востребованность проекта у жителей крайне велика. Поэтому нужно отнестись к этому со всей ответственностью, особенно с учётом спада данной активности ранее, вызванной ограничительными мерами. Необходимо в течение месяца разработать план реализации этого проекта в следующем году, усиления гастрольной деятельности и его поддержки на федеральном и краевом уровне».

«Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция» прошел на Камчатке впервые. Фестивалю уже 8 лет – с 2014 года он проходит во многих регионах нашей страны. Музыканты высочайшего уровня с мировыми именами выступают на открытых площадках и дают концерты абсолютно бесплатно. Идейным вдохновителем концерта стал заслуженный артист России Борис Андрианов. Нам удалось общими усилиями привезти этот фестиваль на Камчатку, и уже появились планы сделать этот фестиваль ежегодным», – рассказала директор КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» Дарья Кадачигова.

Справка:

Идея фестиваля родилась в 2014 году. Именно тогда известных артистов объединил заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов, чтобы представить широкой аудитории мировую музыкальную классику в исторических декорациях и уникальных природных ландшафтах, привлечь внимание общественности к возрождению объектов национального культурного наследия, совместив культурную и туристическую составляющие.

Отличительная особенность «Музыкальной экспедиции» – постоянная смена концертных площадок. Первый концерт фестиваля прошел во Владимирской области. С 2016 года проект вышел за её пределы: концерты музыкантов-передвижников состоялись в Санкт-Петербурге и Рязанской области, в Вологодской области, в Карелии. В 2017 году фестиваль был удостоен Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. В 2018 году проект оказался в тройке лучших по версии Russian Event Awards в номинации – «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Фестиваль состоялся в Камчатском крае благодаря министерству культуры Российской Федерации, Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ, министерству культуры Камчатского края, Камчатскому концертно-филармоническому объединению, управлению культуры спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, туристскому клубу «Алней».