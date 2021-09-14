​Автомобиль для маломобильных граждан приобрели в Быстринском районе

Автомобиль оборудован электроподъемником для инвалидной коляски и обустроенным местом для инвалидов-колясочников и сможет перевозить пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения» приобрел автомобиль в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики края.

«Данный автомобиль позволит доставлять жителей Быстринского района старше 65 лет в Быстринскую районную больницу для прохождения диспансеризации илечения. В настоящее время автомобиль ГАЗ 2021 года выпуска находится у поставщика ООО «АвтоКам» в Петропавловске-Камчатском и в скором времени будет доставлен по месту назначения. Средства на приобретение были выделены из федерального бюджета», рассказали в министерстве.

Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

Общий объём финансирования нацпроекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб.