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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Новые инструменты для музыкальной школы

19:20
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​Новые инструменты для музыкальной школы

В 2021 году Елизовская детская музыкальная школа получила 4,7 млн рублей на улучшение своей материально-технической базы.

Сегодня, благодаря национальному проекту «Культура», для школы приобретены рояль и фортепиано «Михаил Глинка», фортепиано марки «Николай Рубинштейн», концертные баян, домра и балалайка, две классические гитары, бас-гитара, флейта, саксофон и гусли.

«Кроме музыкальных инструментов школа получила интерактивный комплект, который представляет собой доску и видеопроектор, комбоусилитель для бас-гитары и банкетку. Также ученики музыкальной школы в этом году смогут воспользоваться новыми учебными материалами. В школу поступила учебная литература, в списке которой 60 наименований: учебники по музыкальной литературе для 1–4 классов, методические пособия, музыкальные диктанты, хрестоматии для аккордеонистов, саксофонистов, баянистов, балалаечников и скрипачей, учебники для участников ансамблей и хоров и многое другое», – рассказали представители краевого министерства культуры.

В этом году за счет средств районного бюджета в школе был проведен ремонт внутренних помещений. Подрядчик заменил линолеум, уложил новую плитку на лестницах и поменял перила. В фойе первого и второго этажей сделали наливной пол. В здании обновили электрику, на входе в учреждение уложили противоскользящую плитку.

Напомним, что в 2020 году в Елизовской детской музыкальной школе впервые за последние 10 лет был отремонтирован фасад. На капитальный ремонт учреждения был заключен муниципальный контракт на сумму 5 млн 436 тысяч рублей, большая часть которых выделена из федерального бюджета.

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елизовская детская музыкальная школа
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