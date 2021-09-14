​Пять лет плодотворной работы

Анатолий КИРНОСЕНКО подвел итоги работы комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого Законодательного Собрания.

По его оценке, в течение пяти лет комитет работал плодотворно.

«Мы занимались законотворческой работой, участвуя в разработке ряда как законов Камчатского края, так и инициатив, направленных на внесение поправок в федеральные законы. Из знаковых законов я бы назвал закон о тишине и покое, над которым мы и сейчас продолжаем работать. По этому закону уже рассмотрены сотни административных дел. Жители благодарны за его принятие. Его предстоит еще доработать в вопросе соглашения с Министерством внутренних дел, чтобы закон был более эффективен. Над этим предстоит трудиться уже депутатам нового созыва», – сказал Анатолий Кирносенко, заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ.

Комитет занимался такими важными вопросами, как строительство автостанции в Петропавловске-Камчатском. Члены комитета совместно с фондом капремонта многоквартирных домов контролировали капремонт домов в краевой столице и муниципальных районах и работали над законами, регулирующими эту деятельность.

Была разработана законодательная база для защиты прав камчатцев в сфере управления многоквартирными домами.

Анатолий Кирносенко отметил, что комитет постоянно контролировал строительство объектов в рамках национальных проектов – детских садов и школы, ФОК «Водник» в южной части города. Уделялось немало внимания строительству дорог и проекту «Формирование комфортной городской среды».

«И можно видеть, как столица края и муниципальные образования преображаются к лучшему! Увеличиваются темпы жилищного строительства – в 1,5 раза только за 2020 год, и эта динамика должна сохраниться и нарастать, чтобы мы могли выполнить все задачи по расселению людей из аварийного жилья», – добавил он.

Также комитет участвовал в работе над законопроектом по транспортному налогу, который позволил снизить нагрузку на камчатцев.

Кроме того, активно участвовали депутаты в разработке законов края, направленных на защиту детей. Это закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных средств доставки никотина и жидкостей к ним, а также закон, запрещающий продажу детям и подросткам газовых баллонов.

«Все болевые точки, которые касаются деятельности нашего комитета, мы старались отрабатывать. Хочу отметить, что большая часть обращений граждан в Законодательное Собрание края, в приемные депутатов и общественную приемную Д.А. Медведева поступало именно по сфере ЖКХ. Поэтому мы еще проводили курсы по управлению многоквартирными домами, чтобы люди сами могли защищать свои права, и видим, что эта работа принесла большую пользу землякам. Подводя итоги, скажу, что мы гордимся проделанной работой, она была эффективной, и мои коллеги плодотворно проработали все пять лет нашего созыва», – сказал в заключение Анатолий Кирносенко.