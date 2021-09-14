​Андрей СТУКОВ: В детских учреждениях должно быть тепло!

На Камчатке с 2016 года успешно реализуется депутатский проект «Тепло – в детсады и школы».

За 5 лет системами локального отопления по инициативе депутатов Заксобрания края оснащены более 70 детских садов и 40 школ в Петропавловске и районах Камчатки, из регионального бюджета направлены 40 млн рублей.

Инициатор проекта депутат Андрей Стуков выяснил, как реализуется проект в новых детсадах краевой столицы. Первым объектом проверки стал открытый год назад детсад № 3 на улице Арсеньева. В учреждении завершается установка узла погодного регулирования.

«Этот садик современной постройки, здесь предусмотрен утепленный фасад, а узел автоматического погодного регулирования проектом запланирован не был. А он необходим, чтобы обеспечить комфортное пребывание детей в межотопительный период, а также экономию тепловой энергии. Уже выполнено 90 процентов работ по его установке, осталось провести тестирование и окончательный монтаж оборудования», – рассказал инженер по эксплуатации здания Виктор Анчуков.

В детском саду № 25 на Северо-Востоке Андрей Стуков проверил эффективность действующей системы локального отопления. Ее включили с наступлением первых осенних холодов.

«Здесь система локального отопления была внедрена два года назад, и она эффективно работает. В помещениях детсада комфортно и тепло, можно без опаски проводить проветривание. Дети ходят в легких одеждах, не кутаясь в кофточки», – прокомментировал Андрей Стуков.

Депутат напомнил, как появилась идея проекта «Тепло – в детсады и школы».

«По СанПиН в детских учреждениях температурная норма должна быть в переделах 19–21 градусов. При этом категорически запрещено пользоваться переносными обогревателями. И для педагогов было проблемой обеспечить комфортную температуру для детей в межотопительный период. В 2016 году по инициативе депутатов Заксобрания края стартовал пилотный проект по внедрению локального отопления в детсадах и школах. Проект хорошо себя зарекомендовал, и дети даже стали меньше болеть. В 2017 году мною было инициировано обращение к депутату Госдумы Ирине Яровой, чтобы распространить этот опыт на весь Дальний Восток. По итогам президиума Государственного совета в 2018 году Президент РФ дал распоряжение распространить опыт Камчатки на территорию ДФО», – рассказал Андрей Стуков.

За 5 лет системы локального отопления появились в детских учреждениях ПКГО, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского районов и в Вилючинске. Проект «Тепло – в детсады и школы» продолжается. Сегодня задача состоит в том, чтобы новые здания детских садов и школ в северных районах строились уже с автономными системами отопления, для чего необходимо внести изменения в строительные нормы на федеральном уровне.

«Наша цель – снабжение такими системами всех детских учреждений края», – резюмировал Андрей Стуков.