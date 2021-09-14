​Памятник Георгу СТЕЛЛЕРУ открыли на острове Беринга

На северо-западном побережье острова Беринга торжественно открыли мемориальную площадку в честь исследователей островов, а также памятник первому натуралисту, исследователю Командор Георгу СТЕЛЛЕРУ.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор края Владимир Солодов, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, потомки мореплавателей, жители и гости села Никольского.

Как рассказали в Командорском заповеднике, скульптура «Георг Вильгельм Стеллер» – очередное творение известного московского скульптора Ильи Вьюева. Вокруг памятника расположился мемориальный комплекс, на стендах размещена информация об исследователях от Стеллера до наших дней, об их трудах и вкладе в мировую науку.

Командорцы знакомы с другими работами Ильи Вьюева: скульптура «Витус Беринг» установлена в Никольском, а серия рельефов в память об исследователях размещена в Алеутском краеведческом музее.

Как сказала директор заповедника «Командорский»Анастасия Кузнецова, «очень хотелось, чтобы памятник Стеллеру был окружен единомышленниками, учеными, исследователями, натуралистами. Мы надеемся, что у нас получилось! Я горжусь своей причастностью к этой работе». Она выразила благодарность всем, кто помогал, вдохновлял и работал вместе с сотрудниками заповедника над созданием площадки ученых.

Георг Вильгельм Стеллер – известный немецкий натуралист, адъюнкт Петербургской академии наук. Георг Стеллер был врачом и первым натуралистом, исследовавшим северо-запад Северной Америки. Он сделал первое описание Алеутских островов. Биолог-первопроходец, Георг Стеллер по праву занимает особое место в ряду исследователей Командорских островов.