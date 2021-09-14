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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Камчатским гостиницам присвоят «звёзды»

​Камчатским гостиницам присвоят «звёзды»

19:30
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​Камчатским гостиницам присвоят «звёзды»

Торгово-промышленная палата Камчатского края получила новые полномочия – по проведению классификации гостиниц и иных средств размещения. Соответствующий аттестат выдан ТПП края Федеральным агентством по туризму.

Как сообщил президент Торгово-промышленной палаты края Дмитрий Коростелев, на основании аттестата палата приступает к реализации новой услуги – классификации гостиниц и иных средств размещения. Он подчеркнул, что обязательная классификация сегодня – один из самых актуальных вопросов гостиничного бизнеса.

«В нашем регионе активно развивается туризм, растет гостиничный фонд, и запрос от туристических компаний и предприятий сферы гостеприимства на классификацию средств размещения очень высок. ТПП края, впервые получив соответствующие полномочия, в полной мере готова реализовать запрос на классификацию», – подчеркнул Дмитрий Коростелев.

Президент ТПП края пригласил руководителей камчатских компаний воспользоваться возможностями палаты и пройти процедуру классификации. Он напомнил, что целями классификации являются предоставление потребителям необходимой и достоверной информации. А безусловными плюсами классификации для гостиничного бизнеса являются улучшение репутации, придание статуса и определенного класса и в итоге повышение конкурентоспособности предприятий.

Министр туризма края Владимир Русанов отметил, что Торгово-промышленная палата края стала первой организацией, которая получила право на классификацию мест коллективного размещения Камчатки. «Мы стремимся к улучшению качества оказания услуг нашим гостям и жителям полуострова. Будем пристально следить за работой наших баз отдыха, отелей и гостевых домов. Уверен, что работа будет проводиться с полным соответствием всем требованиям», – подчеркнул Владимир Русанов.

Также Дмитрий Коростелев сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о компенсации бизнесу затрат на прохождение классификации с использованием механизмов центра «Мой бизнес» в Камчатском крае.

​Камчатским гостиницам присвоят «звёзды» 0​Камчатским гостиницам присвоят «звёзды» 1
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