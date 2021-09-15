​Как на море: соляную комнату открыли в детском саду «Берёзка»

Оздоровление воспитанников сада в микрорайоне Завойко будет бесплатным.

Торжественное открытие соляной комнаты в дошкольной ступени школы № 17 – детском саду «Березка» состоялось 9 сентября. Почетным гостем мероприятия стал депутат Заксобрания края Александр Долгунков, который направил на ремонт помещения и приобретение оборудования для соляной комнаты средства по программе депутатских наказов.

После того, как разрезали красную ленточку, первыми в удивительную комнату с полом и стенами из настоящей соли зашли воспитанницы детского сада. Они с удовольствием изучили возможности соляной комнаты.

«Идея создать соляную комнату на базе дошкольной ступени 17-й школы у нас родилась еще в 2020 году. Мы обсуждали с руководством, что потребность есть, детки болеют, у многих аденоиды, и вот такая соляная комната обеспечила бы именно профилактику таких заболеваний, тем более что в данном детском саду делается особый упор на сохранение и укрепление здоровья детей. Здесь есть бассейн, работают хорошие инструкторы. Мною было принято решение по программе депутатских наказов на 2021 год выделить финансовые средства на оборудование соляной комнаты. Летом мы стали заниматься ремонтом помещения. Затем был выбран подрядчик, с которым обсуждали дизайн-проекты. И сегодня мы видим, что из этого получилось», – рассказал Александр Долгунков.

Соляная комната станет хорошим подспорьем педагогам и родителям в деле укрепления здоровья малышей. А чтобы дети не скучали во время процедур, здесь есть игрушки и телевизор.

«Самое главное, что первым посетителям понравилось! Соль, как песочек, и дети представляют себя на море. Думаю, что соляная комната будет востребована и станет хорошим подарком для всех воспитанников детского сада в микрорайоне Завойко», – поделился впечатлениями Александр Долгунков.