​Календарь 20–26 сентября 2021 г.

20 сентября

Родился Михаил Константинович Старицын, первый председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.

День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства финансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю ( 1938 г.).

21 сентября

Родился Борис Александрович Невзоров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Камчатского края ( 1955 г.).

22 сентября

День образования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной дивизии. Ныне – 40-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке ( 1918 г.).

23 сентября

По итогам 2001 года Камчатка заняла 3-е место в России по количеству автомобилей на душу населения. На 1 000 человек приходилось 188,1 автомобиля. Самый высокий показатель 236,9 автомобиля был в Москве.

24 сентября

Родился Даниил Александрович Колгин, руководитель Государственной инспекции труда в Камчатском крае ( 1975 г.).

25 сентября

50 лет со дня рождения Евгения Анатольевича Петришина, главы Усть-Большерецкого сельского поселения (1971 г.).

В 1999 году была торжественно пущена и дала первый промышленный ток 2-мегаваттная Толмачевская ГЭС-1.

26 сентября

В 1969 году в Петропавловске прошла промышленная ярмарка предприятий Камчатки, в которой участвовали 40 коллективов. За первые 3 часа работы было заключено сделок на 160 тысяч рублей.