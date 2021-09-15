Календарь 20–26 сентября 2021 г.
20 сентября
Родился Михаил Константинович Старицын, первый председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.
День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства финансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю (
21 сентября
Родился Борис Александрович Невзоров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Камчатского края (
22 сентября
День образования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной дивизии. Ныне – 40-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцированная на Камчатке (
23 сентября
По итогам 2001 года Камчатка заняла 3-е место в России по количеству автомобилей на душу населения. На 1 000 человек приходилось 188,1 автомобиля. Самый высокий показатель 236,9 автомобиля был в Москве.
24 сентября
Родился Даниил Александрович Колгин, руководитель Государственной инспекции труда в Камчатском крае (
25 сентября
50 лет со дня рождения Евгения Анатольевича Петришина, главы Усть-Большерецкого сельского поселения (1971 г.).
В 1999 году была торжественно пущена и дала первый промышленный ток 2-мегаваттная Толмачевская ГЭС-1.
26 сентября
В 1969 году в Петропавловске прошла промышленная ярмарка предприятий Камчатки, в которой участвовали 40 коллективов. За первые 3 часа работы было заключено сделок на 160 тысяч рублей.