​«Агростартап» поможет накормить Камчатку

Мария ВЛАДИМИРОВА

Обеспечить Камчатку молоком и мясом по доступным для большинства ценам в ближайшее время вряд ли удастся, но приблизить эту цель способна помощь от государства. Ведь все фермеры, получившие в этом и в прошлые годы гранты «Агростартап», не только обзавелись дополнительными хозяйственными постройками и техникой, но и увеличили поголовье своего дойного и мясного стадов.

В начале сентября на Камчатке определены получатели гранта «Агростартап» 2021 года. В общей сложности 19 миллионов 72 тысячи 700 рублей получили четыре хозяйства.

Проекты, получившие поддержку, направлены на производство молока и мяса крупного рогатого скота. Конкурсная комиссия в этот раз рассмотрела пять заявок, все они пришли из Елизовского района. Четыре предпринимателя подали заявки на разведение крупного рогатого скота, один – на выращивание картофеля. Общая стоимость заявленных проектов составляла более 25 миллионов рублей. Комиссия определила четырех победителей, с которыми заключены соглашения на предоставление средств господдержки.

«В результате реализации этих четырех проектов будут созданы как минимум девять постоянных рабочих мест. Средства гранта «Агростартап» победители планируют потратить на постройку производственных помещений, приобретение сельскохозяйственных животных и новой сельхозтехники», – отметил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Сергей Домашевский.

Участнику, который подавал заявку на создание предприятия по производству картофеля, рекомендовали доработать бизнес-план и подать заявку в 2022 году.

Один стартапер и опытные фермеры

Вячеслав Куриленко, которому посчастливилось получить господдержку, – пожалуй, самый отважный из получателей гранта «Агростартап» не только этого года, но и всех предыдущих. В отличие от остальных он единственный решился начать действовать с ноля.

«Купил землю неподалеку от поселка Паратунка и собираюсь разводить коров для производства молока, продавать молоко на молокозавод, – рассказал Вячеслав. – Сначала грант давать не хотели: оказалось, что нужен серьезный бизнес-план. Мы его сделали, и комиссии он понравился. Для начала купим 30 коров и, конечно, технику. На участке уже есть некоторые хозпостройки, теплицы. Начинаем развиваться!»

Вячеслав Куриленко призывает не питать ненужных иллюзий тех, кто захочет последовать его примеру. Одной лишь господдержки на открытие своего сельскохозяйственного дела не хватит. Сам Вячеслав имел свои сбережения и получал кредиты в банках. Не менее важно и то, что он – коренной житель села, знаком с крестьянским трудом не по книжкам, а также имеет много опыта работы в строительстве, что фермеру совсем не помешает.

Торун Тамоян с сыном Гамлетом – продолжатели дела своих отцов и дедов, которые занимались разведением скота и знают о коровах буквально все.

«В поселке Нагорном Елизовского района мы доим коров, молоко отвозим на молокозавод. Наше сегодняшнее хозяйство – это 38 молочных коров и теплица для выращивания огурцов и помидоров», – говорит Торун Тамоян.

За счет гранта фермеры планируют увеличить стадо минимум до 50 голов, построить склад и сарай, а также приобрести технику и все необходимое для выращивания сена на корм.

Татьяна Сухенко – единственная получательница гранта, которая занимается исключительно мясным производством.

«На протяжении пяти лет вдвоем с мужем мы покупаем молодых бычков и доращиваем их на мясо, – рассказывает Татьяна. – Началось с того, что однажды наш друг предложил взять две головы, потом докупили и пришли к стаду – сейчас у нас 40 голов. Быков покупаем на Камчатке, а корма выгоднее приобретать на материке.

Будем расширять бизнес, покупать и откармливать на забой больше бычков. Нужно закупать технику, достраивать и расширять сарай. А нашу продукцию можно встретить на рынках в Елизове, в Петропавловке на 6 км и на КП».

Магомед Маммаев получил грант «Агростартап» в 2020 году. Много лет он занимается сельским хозяйством вместе с сыном, на одной территории, в районе 5-й стройки. Магомед Нурсуллаевич выращивает овощи в теплицах, а основное занятие сына – молочное животноводство, но производят и мясо. Молоко они, как и другие их коллеги, сдают на молокозавод. Но успевают также производить немного молочных продуктов, которые мигом расходятся по знакомым и соседям.

«Грант мы получили на развитие производства, но к нему придется добавить собственные и кредитные деньги, – говорит Магомед Маммаев. – Зимой предстоит докупить еще коров, чтобы довести стало до 40 голов, а также развивать тепличное хозяйство. В более далеких планах – приобрести мини-завод по переработке молока – делать сыр, творог, сметану, как нас учили наши родители, бабушки и дедушки в родном Дагестане».

Людмила Кириченко с мужем Игорем, получившие грант «Агростартап» в 2020 году, занимаются сельским хозяйством более 20 лет. К крестьянскому труду они приучены с детства, в совхозе работали и их родители. Занявшись фермерством, много лет назад супруги получили грант на приобретение трактора, но большей частью приходилось вкладывать заработанные и кредитные средства.

«Практически все, что зарабатываем, вкладываем в развитие, да и просто поддержание хозяйства. Ведь большая часть техники приобреталась уже подержанной, часто приходится покупать дорогостоящие запчасти, муж возится с ней постоянно», – говорит Людмила Кириченко.

Фермеры из Шаром

Семья Кириченко ведет свое хозяйство в Мильковском районе, в селе Шаромы. В основном занимаются производством молока, а когда рождаются бычки – продают мясо.

«Грант нам очень помог, – рассказывает Людмила. – До города – почти 300 километров, а возить молоко на завод было не на чем. До получения гранта у нас было семь коров и восемь телят. Чтобы выиграть 4 миллиона рублей, мы составили бизнес-план под приобретение машины для доставки молока, увеличение поголовья скота и строительство небольшого скотника. Закупили коров, они отелились, и сейчас у нас около 40 голов. Приобрели машину – грузовик на 3 тонны, и теперь два раза в неделю возим на завод не только свое молоко, но и от коров односельчан. 1 тонну 600 литров в неделю сдаем только мы, а вместе с деревней – более 2 тонн. Когда машина задействована на покосе, директор молокозавода идет нам навстречу и посылает за молоком свой транспорт. Закупили стройматериал. И очень довольны такой подмогой, как грант. Кстати, после его получения мы создали два рабочих места».

Недавно семья Кириченко подала в минсельхоз региона еще один бизнес-план. Они планируют построить кооперативный скотник для всей деревни, во всяком случае для тех, кто пожелает войти в кооператив, чтобы коровы не ходили по всей деревне, а содержались цивилизованно.

«Недавно к нам приезжали зампред правительства края Роман Василевский и министр сельского хозяйства Вячеслав Черныш. Они твердо пообещали помощь, а ранее даже сделали нам сметы. Это очень важно, потому что наше хозяйство развивается, в следующем году поголовье значительно увеличится, становится больше скота и у других односельчан. Скотник необходимо не только построить, но и оборудовать, чтобы было навозоудаление, ведь все пока приходится таскать руками», – говорит Людмила.

Она сожалеет, что молодежи в деревне становится все меньше, но надеется, что их дети вернутся в Шаромы. «Наша дочь учится на технолога пищевого производства и хочет приехать обратно в деревню, – говорит Людмила Кириченко. – Если хозяйство поднимется – я не против. Откроем сыроварню, и ее знания будут очень кстати. Сын работает в городе, но каждые выходные приезжает домой и доит коров».

А тем, кто хочет организовать ферму с ноля, Людмила Владимировна желает терпения и мужества. Ведь для этого требуется много физических сил и огромные деньги.

Справка

Гранты «Агростартап» предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Камчатские начинающие фермеры и сельхозтоваропроизводители могут получить до пяти миллионов рублей на развитие собственных угодий и предприятий при условии, что они занимаются или планируют заняться молочным скотоводством. По иным отраслям, в том числе по растениеводству и птицеводству, максимальная сумма гранта составляет три миллиона рублей. После получения денег получатель обязуется осуществлять деятельность и производить продукцию в течение пяти лет. Если условия не будут выполнены, денежные средства придется вернуть.

Тем, кто хочет получить аналогичный грант в 2022 году, необходимо при подаче заявки быть зарегистрированным в налоговой службе в качестве крестьянского либо фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя в год получения гранта либо принять на себя обязательство по прохождению процедуры регистрации в течение 30 дней со дня объявления его победителем конкурса с основным видом деятельности «производство или переработка сельскохозяйственной продукции». Также по условиям порядка предоставления гранта соискатель должен обеспечить создание не менее двух рабочих мест. Средства предоставляются на условиях софинансирования. Поддержка государства на создание и развитие хозяйства составляет не более 90 процентов от необходимой суммы, 10 процентов – собственные средства предпринимателя. Более подробную информацию можно получить по телефонам министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края: 8 (415-2) 46-06-78, 8 (415-2) 22-98-00.