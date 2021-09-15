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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Владимир СОЛОДОВ: высоких результатов по вылову лосося на Камчатке удалось добиться благодаря сотрудничеству органов власти и рыбаков

13:10
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​Владимир СОЛОДОВ: высоких результатов по вылову лосося на Камчатке удалось добиться благодаря сотрудничеству органов власти и рыбаков

Расширенное заседание Камчатского рыбохозяйственного совета прошло под председательством губернатора региона Владимира Солодова. Участие в нём приняли член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания РФ Борис Невзоров, руководители правительства Камчатского края, представители федеральных и контрольно-надзорных органов власти, отраслевой науки и рыбопромышленных предприятий.


«Положительные результаты, которые показывает путина 2021 года, рекордные показатели вылова тихоокеанских лососей в сочетании с хорошими результатами пропуска рыбы стали возможны благодаря конструктивному и постоянному взаимодействию между организациями, которые вовлечены в этот процесс. На сегодняшний день вылов 2021 года достиг 438 тысяч тонн, что на 16 % выше показателя аналогичного нечётного 2019 года и существенно выше уровня 2020 года. При этом промысел был эффективным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вызванный пандемией дефицит судовой переработки, холодильных мощностей и логистические трудности. Рыбаки смогли показать результат, превышающий прогноз науки на 20 %, и подтвердить лидирующие позиции Камчатского края в добыче тихоокеанских лососей», — сказал Владимир Солодов, открывая рыбохозяйственный совет.

Также губернатор поблагодарил за плодотворную работу и большой вклад в социально-экономическое развитие региона и активное участие в реализации проекта «Камчатская рыба» в 2021 году коллективы рыбопромышленных предприятий и ассоциаций, вручив их руководителям почётные грамоты и благодарности.

От имени Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания РФ с удачной путиной рыбаков поздравил Борис Невзоров.

«Такой результат был достигнут благодаря тому, что и федеральные органы власти, и региональные, и рыбаки справились с поставленной задачей, работая на благо наших жителей и нашей страны. После запрета дрифтерного лова за последние шесть лет Камчатка стала вылавливать в два – два с половиной раза больше рыбы. Огромное спасибо за это Валентине Матвиенко и Президенту РФ Владимиру Путину. Только благодаря их настойчивому требованию этот закон был принят», — сказал Борис Невзоров.

Борис Невзоров уделил особое внимание поправкам в закон о рыболовстве, которые находятся в третьем чтении Госдумы и предусматривают электронные торги при распределении рыболовных участков. В первом чтении закон предполагал, что поправки не коснутся действующих участков, однако ко второму чтению концепция изменилась, что при принятии закона привело бы к тому, что всем пользователям пришлось бы проходить через аукцион.

«Очень своевременно в ситуацию вмешался губернатор края, его обращение на имя Валентины Ивановны Матвиенко остановило принятие закона в третьем чтении. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы новый состав Госдумы вернулся ко второму чтению и принял закон в первоначальной редакции, согласованной рыбацкой общественностью, которая защищала интересы добросовестных рыбаков: тех, кто создаёт рабочие места, обустраивает рыбацкие посёлки, помогает развивать экономику, вносит существенный вклад в создание комфортных условий жизни в регионе», — отметил Борис Невзоров.

Напомним, с 11 сентября лососевый промысел завершился на восточном побережье Камчатки. Всего на восточном побережье полуострова за время лососёвой путины рыбопромышленные предприятия выловили порядка 224 тысяч тонн рыбы, в рамках традиционного рыболовства добыто более 5 тысяч тонн лосося. Промысел продолжается на западном побережье полуострова.

​Владимир СОЛОДОВ: высоких результатов по вылову лосося на Камчатке удалось добиться благодаря сотрудничеству органов власти и рыбаков 0​Владимир СОЛОДОВ: высоких результатов по вылову лосося на Камчатке удалось добиться благодаря сотрудничеству органов власти и рыбаков 1
владимир солодовборис невзороврыбохозяйственный советпутина 2021
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