​Красная путина-2021: рекордный результат за последние 20 лет

Фактические уловы в период лососевой путины на Камчатке на 20 % превысили прогнозы рыбохозяйственной науки

Предварительные итоги лососевой путины подвели на Камчатском рыбохозяйственном совете под председательством губернатора региона. Вылов у берегов Камчатки сегодня составляет 438 тысяч тонн, что является рекордным результатом за последние 20 лет.

Фактические уловы на 20% превысили прогнозные цифры, первоначально установленными отраслевой наукой. Прогнозные ожидания превышены по горбуше западной Камчатки - 173 тысячи тонн при прогнозе 144 тысячи тонн (120%), по горбуше восточной Камчатки – 202 тысячи тонн при прогнозе 151 тысяча тонн (134%).

«Изначальный прогноз составлял порядка 360 тысяч тонн. На сегодня 438 тысяч тонн освоено промыслом, что составляет почти 122 процента к изначальному прогнозу. Превышение зафиксировано прежде всего по горбуше. Таким образом, 86 % от всего вылова в Дальневосточном регионе принадлежит Камчатскому краю. Таких положительных результатов за более чем 20-летнюю историю мы не отмечали. Это говорит о благополучной ситуации в Камчатском крае, но вместе с тем в других регионах таких результатов не наблюдается, и мы должны учитывать их опыт при принятии дальнейших решений», — отметила руководитель Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Нина Шпигальская.

В лососевую путину интенсивно велась работа по регулированию добычи анадромных видов рыб. Всего было проведено 33 заседания, на некоторых этапах путины комиссия собиралась ежедневно, рассказал министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Он отметил ряд особенностей мер регулирования в 2021 году. В частности, отраслевой наукой были разработаны особые меры регулирования для бассейна реки Камчатки, что дало положительный эффект. Показатели вылова превысили 12 тысяч тонн, а также достигнуты целевые показатели уровня пропуска нерки и кеты на нерестилища, что позволит поддерживать расширенное воспроизводство лососей

«Сложными для регулирования в этом году оказались бассейны рек Авача и Паратунка, в первую очередь в регулировании традиционного рыболовства. Мы приняли достаточно жёсткие меры: промысел был открыт для КМНС на 10 дней на кету, на кижуч - с 20 августа по 6 сентября, с проходными днями для всех видов рыболовства. Однако альтернативных вариантов у нас нет, пока мы не восстановим запасы этих рек. Кроме того, обострилась ситуация с рекой Опала в этом году. Нам необходимо принимать решения по регулированию промысла на этом объекте для восстановления запасов», — подчеркнул министр рыбного хозяйства.

Андрей Здетоветский также напомнил, что во время путины продолжался проект «Камчатская рыба». Всего было реализовано 162 тонны охлаждённого лосося по 50 рублей за килограмм и 17,5 тонны икры за 2-3 тысячи рублей за килограмм. 200 тонн мороженого лосося поставлено Ассоциацией добытчиков лосося Камчатки для дальнейшей реализации после завершения путины.

В ходе заседания совета с докладами также выступили руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов и заместитель начальника отдела по охране морских биологических ресурсов Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району Эдуард Петров.

Добавим, в лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тысячи тонн. Помимо общин, правом на ведение лова в объеме от 50 до 200 килограммов в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тысяч человек. Для любительского лова выделено порядка 730 тонн лососей по заявкам организаторов с учетом спроса на путевки у населения.