​Камчатских выпускников приглашают на бюджетные места в техникумы

Приемная кампания продолжается в учреждениях среднего профессионального образования Камчатки, поступить можно на бюджетные места.

В Камчатском крае на 2021/22 учебный год техникумам и колледжам выделено 1530 бюджетных мест. На обучение на бесплатной основе в настоящее время принято более 1200 человек.

«На сегодняшний день еще имеются свободные бюджетные места. Поступить на очную форму обучения могут выпускники 9-х и 11-х классов. Вакантными для поступления остаются порядка 300 бюджетных мест в 4 учреждениях края: Камчатском индустриальном техникуме, Камчатском сельскохозяйственном техникуме, Камчатском морском энергетическом техникуме и Камчатском промышленном техникуме», - рассказали в министерстве образования края.

Познакомиться с образовательными программами можно в профнавигаторе на официальном сайте министерства образования. Также информация о правилах и условиях поступления размещена на сайтах колледжей и техникумов — абитуриент может узнать о количестве бюджетных и коммерческих мест, о специальностях, которые предлагает образовательное учреждение, и о документах, необходимых для зачисления.

Напомним, в Камчатском крае работает 11 отраслевых СПО и еще два при вузах. В них обучаются больше 7300 студентов. За последние несколько лет отмечена тенденция к увеличению их числа.