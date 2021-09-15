​Предложения коренных народов Камчатки в сфере традиционного рыболовства могут лечь в основу региональных законов

Вопросы регулирования традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории о края обсудили на круглом столе под председательством губернатора Владимира Солодова. Участие в мероприятии приняли министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, представители региональных и федеральных органов власти, общин и ассоциаций КМНС.

«Ко мне поступает очень много вопросов, связанных с обеспечением рыбой коренных жителей Камчатского края. При этом важно, с одной стороны, определить принципы для рыболовства, целью которого является поддержание традиционного образа жизни коренных народов, населяющих Камчатку. С другой стороны, необходимо обеспечивать справедливый и простой доступ к водным биоресурсам для тех жителей края, которые юридически не относятся к КМНС, но ведут такой же образ жизни. Важно соблюсти этот баланс, чтобы наши подходы, которые мы будем предлагать в том числе на федеральном уровне, отражали общие интересы, были взвешенными и поддерживались в первую очередь коренными народами», — открыл круглый стол Владимир Солодов.

Участники круглого стола обсудили предложения по изменению лимитов на добычу водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд представителей КМНС, необходимость принятия мер по обеспечению доступа к водным биоресурсам для граждан, не имеющих документального подтверждения принадлежности к коренным народам и «старожильческому населению», предложения по изменению порядка выделения квот общинам КМНС, а также вопросы формирования дополнительных рыболовных участков.

«За эти 20 лет был пройден большой путь. Мы начинали с нуля, и сегодня мы растём. Многое изменилось: меняется обстановка, да и сами коренные во многом сегодня другие, нежели тогда, когда принимались первые законы о КМНС на Камчатке. Поэтому диалог, поиск решений и найденные компромиссы — это то, что позволит нам двигаться дальше», — сказала заместитель председателя Совета КМНС, член Президиума старейшин малочисленных народов Валентина Броневич.

Губернатор региона Владимир Солодов подчеркнул, что правительство края будет добиваться реализации совместно выработанных решений, в том числе на федеральном уровне.

«Считаю, что нам нужно к следующей лососевой путине внести изменения, которые все мы считаем необходимыми. В целом мы можем говорить и об увеличении общего объёма на традиционное рыболовство. Вместе с тем выделяемые объёмы уже являются достаточно большими, и, если мы сможем справедливо их перераспределить и обеспечить возможность вылова, мы уже достигнем хороших результатов. Сейчас, если поделить объём квот, выделяемый на общины, на количество людей в этих общинах, то получается 5 тонн на одного члена. Дальше возникают вопросы: все ли общины имеют участки, все ли из них облавливаются, нет ли перекосов в ведении традиционной деятельности со стороны общин», — сказал Владимир Солодов.

В качестве примера губернатор привёл ситуацию на Командорских островах, где основная часть рыболовных участков отнесена к общинам, проживающим в Елизовском районе, и около 4 из 6 не облавливаются уже много лет.

«Это неразумное использование наших богатств. Вместо того чтобы отдать участки командорцам, их распределили на 15 лет общинам, которые проживают в Елизовском районе, и многие годы этот ресурс не используются. Нам нужно менять это», — подчеркнул глава региона.

В ходе круглого стола были выдвинуты предложения выделять рыболовные участки общинам в приоритетном порядке на бесконкурсной основе, распределять объёмы водных биоресурсов на общину, исходя из количества её членов. Кроме того, был поднят вопрос о возможности использования конфискованной у браконьеров рыбы для прокорма ездовых собак, а также о продлении сроков вылова лососей до конца сентября для коренных народов и сокращения проходных дней. Все озвученные предложения будут проработаны в региональном министерстве рыбного хозяйства совместно с Росрыболовством и отраслевой наукой. Некоторые из них лягут в основу изменений для региональных законов о КМНС или инициатив, которые будут выносить на рассмотрение на федеральный уровень.

«Хочу сказать, что в нашем регионе одна из лучших ситуаций по традиционному рыболовству. Считаю, что в первую очередь необходимо разделять традиционную хозяйственную деятельность и нужды потребления. В первую очередь нам нужно, чтобы наш народ был сыт, поэтому необходимо обсуждать выделяемые лимиты на вылов, делать их более справедливыми. Хозяйственная деятельность — это вторая составляющая, которая должна быть социальным инструментом для развития общества коренных народов, а не для обогащения третьих лиц. Самое главное, что государство идёт к нам навстречу и наш губернатор принимает новаторские решения», — отметил председатель региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» Андрей Метелица.

Напомним, в лососевом промысле в этом году участвовала 121 община коренных народов. Объемы лососей для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тысячи тонн. Помимо общин, правом на ведение лова в объеме от 50 до 200 килограммов в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тысяч человек.