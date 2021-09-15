​Сегодня исполняется 110 лет со дня открытия Камчатского краевого объединенного музея

Для жителей края в честь юбилейной даты музей подготовил временную фотовыставку «110», в которой представлены фотографии из собрания Камчатского краевого объединенного музея.

Виртуальная экспозиция покажет посетителям предметы из собрания музея: оцифрованные фотографии из альбома Бенедикта Дыбовского, которые датируются концом XIX века. Посетители могут увидеть, как выглядел Петропавловск-Камчатский и его жители в конце XIX века. Представлены также фотографии начала XX века из альбомов Вольского, Ивана Ларина.

Камчатский краевой объединенный музей – учреждение с богатой историей. Оно располагается в одном из старейших зданий города, построенном в 1912 году для канцелярии губернатора Камчатской области В. В. Перфильева. В 1911 году по инициативе Перфильева и местной интеллигенции было положено начало областному научно-промышленному музею. Музей разместили в здании канцелярии губернатора. Первыми экспонатами учреждения культуры стали предметы, переданные путешественниками и учеными, исследовавшими Камчатку в начале ХХ века.

«Основанный более века назад, Камчатский краевой объединенный музей сегодня является уникальным хранителем истории, культуры и традиций Камчатского края. Сегодня фонд музея насчитывает более 136 тысяч единиц хранения, ежегодно учреждение посещают более 20 тысяч человек. Благодарю вас за многолетний созидательный труд и весомый вклад в сохранение культурного наследия региона. Искренне желаю музею процветания, новых ярких проектов, а его сотрудникам — профессиональных успехов, здоровья и всего наилучшего!» — поздравила музейных работников с юбилейной датой министр культуры Камчатского краяОксана Прокопенко.

Музей обладает большим музейным собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных музейных предметов по истории края. В его фондах собраны предметы по археологии, этнографии коренных народов Камчатки, уникальные книги XVII-XXI вв., живописные и графические работы камчатских художников, мемориальные коллекции и архивные фонды.

«В этом году мы празднуем юбилей музея. Это связано с тем, что одно из первых упоминаний о музее на Камчатке было в отчете за 1909-1911 гг. исполняющего обязанности губернатора Камчатской области В. В. Перфильева, который написал о том, что на Камчатке происходит формирование научно-промышленного музея. Поэтому свое создание мы относим к 1911 году. Различными путями музей развивался, очень часто переезжал. Начиная с 1980-х годов, когда музей переселился в здание губернатора, он развивается достаточно стабильно. Этот год стал для нас очень знаковым, потому что не так часто удается создавать межрегиональные проекты. В год своего 110-летия у нас есть две приятные новости не только для жителей Камчатки и Дальнего Востока, но и для жителей материка. Первый проект – «Восточное кольцо», организованный Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова. Дальневосточные музеи собрали свои коллекции воедино и отправили по Золотому кольцу России. Второй проект – организация совместной выставки «Судьба командора» с Музеем истории Дальнего Востока во Владивостоке», – рассказал директор Камчатского краевого музея Денис Лабынько.

Добавим, Камчатский краевой объединенный музей изучает природу, историю Камчатки, культуру народов, проживающих на ее территории, и является обязательным объектом туристических программ.