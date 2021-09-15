​Первое заседание попечительского совета центра «Ойкумена» прошло на Камчатке

Были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь совета, а также определены основные цели центра.

«Начинаем заседание попечительского совета образовательно-научного центра «Ойкумена». Хочу напомнить, что идея создания центра появилась в августе прошлого года после поездки Михаила Мишустина на Камчатку. По его поручению мы определили соответствующую землю инициаторам проекта, тогда же было принято решение о создании попечительского совета. Роль совета принципиально важна, поскольку мы опираемся на экспертизу по всей стране. Направления, в которые мы вкладываем силы и энергию, были согласованы, и некоторые коллеги из других регионов могли их использовать в работе. Я глубоко убеждён, что наш регион должен стать инновационным в экологической сфере», - сказал в приветственном слове Владимир Солодов.

В ходе заседания были выбраны члены правления попечительского совета. Так, председателем совета стал глава региона Владимир Солодов, заместителем председателя – заместитель председателя правительства Виктория Сивак, секретарем - министр образования Александра Короткова.

На мероприятии также были обозначены основные направления деятельности центра.

«Камчатка, обладая рядом уникальных природных особенностей, может стать местом, в котором переход на принципы устойчивого развития может быть осуществлён планомерно, системно, с сильной опорой на научно-исследовательскую работу и уже существующие в стране и мире опыт и наработки. Для этой цели в 2020 году было принято решение о создании образовательно-научного центра «Ойкумена», учреждённого министерством образования Камчатского края и ООО «СиАСам», создавшим известный в стране и в мире культурно-просветильский центр «Вулканариум». Задача ОНЦ «Ойкумена» - создать эталонный образец современной экономической и хозяйственной деятельности человека на естественных природных территориях. При этом решаются две ключевые задачи: экономическое развитие и сохранение природного экологического потенциала территории. Для этого поручением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина под деятельность ОНЦ «Ойкумена» выделен участок земли, прилегающий к активно развивающемуся туристическо-рекреационному комплексу «Паратунка» и входящий в территорию опережающего развития», - сказал директор ОНЦ «Ойкумена» Сергей Самойленко.

Он отметил, что на территории ОНЦ «Ойкумена» будет создан комплекс инфраструктуры, выполняющий функции объекта, привлекательного для туристов (экономическая и просветительская составляющая проекта); исследовательского и испытательного полигона систем, относящихся к зелёных технологиям (научно-производственная составляющая проекта); а также демонстрационной площадки зелёных технологий и образовательного центра (просветительская составляющая проекта).

Кампус «Ойкумены», то есть территория с создаваемой инфраструктурой, располагается в Паратунской зоне, в районе с наибольшей на сегодняшний день скоростью антропогенных изменений и вместе с тем с богатейшим природно-рекреационным потенциалом. Эта зона предоставляет ряд существенных экологических услуг: термальную воду, развитую лесную экосистему, живописные горные ландшафты, богатую сеть рек и озёр, в том числе нерестовых. Это делает территорию привлекательной для развития туристической отрасли, но требует системности и бережности в её освоении.

«В туристическую инфраструктуру могут органично встраиваться два сельских поселения - Паратунка и Термальный. Результатом работы ОНЦ «Ойкумена» станет постепенное преобразование этих посёлков в современные экологичные поселения, привлекательные как для жителей, так и для туристов, для которых эти посёлки из транзитных населённых пунктов превратятся в центры предоставления разнообразных услуг и ресурсов. Можно перечислить основные направления, которые на сегодняшний день относятся к «зелёным» и готовы к внедрению на Камчатке. Они включают в себя системы замкнутых циклов для управления энергетическими и сырьевыми ресурсами, приёмы энергоэффективности и использования автономных и возобновляемых источников энергии, а также принципы промышленного симбиоза и метаболизма территории. Основной эффект от применения этих технологий ожидается только при их комплексном использовании и при органичном встраивании в существующие или появляющиеся экономические процессы и рынки», - добавил Сергей Самойленко.

Добавим, проект рассчитан на длительную перспективу и его развитие разбивается на несколько этапов, в том числе инвестиционных. На сегодняшний день стартовала образовательная и исследовательская деятельность: работа с молодёжью, выстраивание партнёрств с ведущими вузами страны, подготовка к акселератору экологичных бизнесов на Камчатке, эколого-географическое исследование территории, необходимое перед началом строительства пилотного комплекса. В дальнейшем по мере развития проекта его результаты будут внедряться и распространяться на территорию развивающегося туристического кластера. Наработанные решения могут быть тиражированы на любой регион, имеющий запрос на увеличение туристического потока и сохранение экологического баланса с использованием существующих и развивающихся зелёных технологий.