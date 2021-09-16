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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​Отопительный сезон стартовал в Петропавловске-Камчатском и ряде муниципальных образований края

11:20
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​Отопительный сезон стартовал в Петропавловске-Камчатском и ряде муниципальных образований края

Тепло в социальные объекты и дома жителей краевой столицы начнет поступать в течение трех дней.

«На домашних вулканах уже выпал снег. Заметно похолодало и в городе, несмотря на солнечную погоду. По прогнозу в ближайшие дни среднесуточная температура не будет превышать +10 градусов. Особенно важным сейчас является создание комфортных температурных условий на объектах социальной сферы: в школах, детских садах - и, конечно, в жилых домах. Поэтому принято решение о начале отопительного сезона в Петропавловске-Камчатском с четверга, 16 сентября. Энергетики готовы, и сейчас нам необходимо синхронизировать работы с управляющими организациями. Просьба к жителям нашего города быть внимательными. Система будет заполняться в течение трех дней», - сказал глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

С 17 сентября отопление начнет появляться в домах Новолесновского сельского поселения, с 21 – Корякского. В селе Никольском Алеутского муниципального округа отопительный период круглогодичный.

Отметим, что отопительный сезон начался уже в 34 населённых пунктах края.

Всего на предприятиях коммунального комплекса региона на начало отопительного периода необходимо создать следующие запасы топлива: 94,3 тысячи тонн угля, 11,8 тысяч тонн мазута. В том числе в районы с ограниченными сроками завоза грузов необходимо поставить 60,8 тысячи тонн угля и 30,2 тысячи тонн дизельного топлива. На сегодня в районы с ограниченными сроками завоза поставлено 24,7 тыс. тонн угля, что составляет 41 % от плана и 24,1 тыс. тонн дизельного топлива (80 %).

константин брызгинотопительный сезон
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