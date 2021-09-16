​Завершается обустройство визит-центра Кроноцкого заповедника в п. Озерновский

Сейчас заканчиваются работы над учебным классом и экспозицией второго этажа, отремонтирован фасад, ведётся благоустройство прилегающей территории. Совместно с администрацией Усть-Большерецкого района выбирается место под детскую игровую площадку-экопарк.

"Только благодаря личной инициативе исполнительного директора "РКЗ-55", депутата Заксобрания края Кирилла Волкова мы смогли реализовать проект по созданию визит-центра в посёлке Озерновский. Это место востребовано у жителей посёлков, соседствующих с Южно-Камчатским заказником, с которыми мы взаимодействуем и реализуем различные природоохранные проекты, современная экспозиция популярна у гостей юга Камчатки и аналогов ей в Камчатском крае нет. В ближайшее время также при поддержке Кирилла Сергеевича мы планируем оборудовать в визит-центре учебные классы для экологических уроков и построить возле него детскую площадку", – сообщил Пётр Шпиленок, директор Кроноцкого государственного заповедника.

Этим летом сотрудники рыбоконсервного завода, который является градообразующим предприятием, также отремонтировали подъезд визит-центра, совместно с юннатами заповедника разбили клумбы у здания. Буквально на днях завершили ремонт фасада и помогли с его декорированием.

"В нашем визит-центре мы проводим уроки юннатов, праздники - "День нерки", "Ночь в музее", новогоднюю ярмарку, выставки картин. У нас работает постоянная "Мастерская чудес южной Камчатки", где местные жители делают сувениры. Это кинопоказы, лекции и встречи с учёными и, конечно, экскурсии. Именно в нашем визит-центре на творческих занятиях дети и взрослые раскрасили макеты лососей, которые сейчас украшают фасад здания. По нашей задумке каждая нерка, идущая на нерест, раскрашена оригинальным орнаментом", – рассказала Татьяна Давыдова, куратор визит-центра Кроноцкого заповедника в п. Озерновский.

Напомним, что визит-центр Кроноцкого заповедника появился в посёлке Озерновском в декабре 2019 года. В апреле этого года там открылась современная интерактивная экспозиция, посвящённая экосистеме Юга Камчатки, сохранению природы, истории рыбного промысла.

"Кроноцкий заповедник проводит огромную работу с жителями наших посёлков, знакомит их с миром дикой природы, прививает любовь к ней и родному краю. Мы видим, что люди откликаются всем сердцем, активно участвуют в различных экологических акциях, субботниках, праздниках, которые организуют сотрудники заповедника, отказываются от потребления пластика и переходят к экологичному образу жизни. Для нас это очень важно, поэтому мы поддерживаем все начинания в этом направлении", – отметил Кирилл Волков, исполнительный директор АО "Озерновский РКЗ №55", депутат Законодательного собрания Камчатского края.