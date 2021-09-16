​Александр КУЗНЕЦОВ: «Санаторий «Жемчужина Камчатки» остаётся в собственности Камчатского края»

Вице-губернатор региона Александр Кузнецов рассказал об изменениях в организационно-правовой форме «Жемчужины Камчатки» и о том, как это повлияет на развитие санатория.

Власти региона не планируют продавать единственный на полуострове государственный санаторий «Жемчужина Камчатки». Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

«Приватизация санатория «Жемчужина Камчатки» не означает его продажу, это означает изменение его организационно-правовой формы. Мы изменяем форму с ООО – общество с ограниченной ответственности, на АО – акционерное общество. Эта процедура позволит нам в дальнейшем привлечь инвесторов для развития этого предприятия. Хотел бы заявить, что «Жемчужина Камчатки» остаётся санаторием. В настоящий момент правительством Камчатского края погашена задолженность в размере более шести миллионов рублей перед работниками предприятия и разработан план мероприятий по восстановлению его деятельности», – рассказал Александр Кузнецов.

Изменение правовой формы никак не отразится на специфике работы санатория. Льготные категории граждан из числа жителей Камчатского края по-прежнему будут пользоваться услугами санатория и проходить там лечение и реабилитацию. После того, как ООО «Жемчужина Камчатки» будет преобразовано в АО, оно будет передано под управление Корпорации развития Камчатского края, которая также является собственностью региона. Корпорацией будет разработан план мероприятий по «оживлению» «Жемчужины Камчатки» и взаимодействию с инвесторами. Инвесторы будут подбираться на открытой основе. Привлечение инвесторов позволит отремонтировать и модернизировать производственные фонды санатория, которые на сегодня на 85% нуждаются в капитальном ремонте или замене.

«Как показал аудит, ежегодно в очереди на предоставление путевок на лечение и реабилитацию находятся более 2,5 тысячи нуждающихся – пенсионеров, инвалидов, детей. Сейчас санаторий не может обеспечить этих людей квалифицированной помощью в том числе потому, что им негде разместить людей. Привлечение инвесторов позволит не только отремонтировать старые корпуса и лечебные помещения, но и построить новые, а значит, увеличить количество людей, которые смогут получить полноценную реабилитацию», – добавил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

Ранее власти заявляли, что приложат максимальные усилия для вывода предприятия из кризисной ситуации, в которую санаторий попал в результате неграмотной административной деятельности руководства. На предприятии были долги по заработной плате, кредиторская и налоговые задолженности. В правительстве региона была разработана программа по выводу санатория из кризиса. В результате её реализации были полностью погашены долги по зарплате и задолженности.

Напомним, санаторий «Жемчужина Камчатки» – старейшая здравница полуострова. Лечение в нём рекомендуют при наличии хронических патологий любых органов и систем, в том числе заболеваний сердца и сосудов, легких, желудочно-кишечных расстройств, воспалительных процессов кожи, последствий перенесенного ревматического полиартрита.

Методы лечения основаны на использовании минеральных вод, которые известны своими целебными свойствами. Лечение в санатории «Жемчужина Камчатки» проводится под наблюдением опытного персонала и высококвалифицированных врачей. С апреля 2020 года и по 1 июня 2021 года санаторий работал в режиме обсерватора.