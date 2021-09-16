​ФОК «Звездный» в Петропавловске оснастили тепловизором для температурного контроля

Оборудование приобрели по инициативе краевого депутата Светланы Галянт.

Накануне в ФОКе «Звездный» запустили в работу новое оборудование, предназначенное для бесконтактного дистанционного измерения температуры посетителей.

Инициатором приобретения оборудования для ФОКа стала депутат Заксобрания края Светлана Галянт. Его стоимость – около 500 тысяч рублей, средства были направлены из краевого бюджета в рамках программы борьбы с ковидом.

В эффективности и удобстве работы тепловизионного комплекса убедились вице-губернатор края Александр Кузнецов и краевой депутат Светлана Галянт.

Идея установить тепловизор в ФОКе появилась у депутата после посещения общеобразовательных школ, где уже есть такое оборудование. Инициативу поддержали в правительстве края.

Надежно, безопасно, эффективно – так работает прибор, который способен определить повышенную температуру у человека даже в толпе. Теперь на входе больше нет очередей, а сотрудники перестали нести вахту с термометром в руках. Измерение температуры проходит дистанционно.

«В случае повышенной температуры прибор дает сильный резкий сигнал, что позволяет остановить и изолировать человека, у которого повышена температура. Потом идет повторный замер температуры, но в любом случае – прибор определяет такого человека даже в толпе», – сообщила Светлана Галянт.

«Дополнительное оборудование – это компьютер и сервер, который считывает и держит базу, и монитор, по которому охрана идентифицирует посетителей, – рассказывает заместитель директора ФОКа «Звездный» Александр Бондаренко. – Теперь у нас есть база, и мы видим, кто пробовал зайти с высокой температурой или без маски».

Занимаются спортсмены без масок, но до зала они обязаны дойти в маске, обработав руки на входе дезинфицирующим средством, что вместе с измерением температуры отнимало время.

«Благодаря новому тепловизору теперь нет очередей перед рамкой на входе. Это очень удобно: дети проходят быстро, измерение температуры точное. Все быстро и чётко», – поделился тренер Даниил Алехин.

«Особенно актуальна работа комплекса во время проведения соревнований и массовых мероприятий. «В ФОКе «Звездном» ежедневно могут заниматься до двух тысяч человек, – сказал вице-губернатор Александр Кузнецов. – А этот прибор позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции в спортивном комплексе».

