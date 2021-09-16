​В селе Майском установили остановочный павильон в рамках проекта «Решаем вместе»

Павильон ждали как жители села, так и пассажиры, следующие по межмуниципальному маршруту от краевой столицы.

В Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

«Проект был реализован благодаря инициативе губернатора края, финансовой поддержке регионального правительства и труду многих специалистов. Остановочный павильон - долгожданный объект как для жителей села Майского, так и для пассажиров автобусов, следующих по маршруту от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска», — рассказала глава Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова.

На проект из краевого бюджета было выделено 352 тысячи рублей. Площадь участка благоустройства составляет 12 квадратных метров. Помимо остановочного павильона, были установлены скамейки и урны.

Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.