​Соколиный центр начнет работу уже в следующем году

Губернатор Камчатского края посетил соколиный центр, который строят в Мильковском районе.

Появление первого в стране международного центра репродукции и сохранения редких видов птиц семейства соколиных позволит воссоздать популяцию кречетов, выбитых на полуострове браконьерами.

«Задача центра, с одной стороны, - воспроизвести популяцию, а с другой, - привлечь внимание к этим удивительным птицам…В арабском мире ценность белого кречета уникальна, соревнования с участием кречетов являются одним из самых зрелищных и увлекательных видов спорта в арабских странах. Те, кто занимается кречетами, знают, что одними из лучших соколов считаются камчатские птицы. Поэтому уверен, что наш центр станет знаковым в мировом масштабе по развитию популяции белых кречетов и по формированию культуры ответственного отношения к этим уникальным птицам», - заявил Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что строительство центра ведется стремительно. Практически за год в пустом поле вырос центр, находится он недалеко от дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково. Учитывая тот факт, что скоро будет сдан последний участок дороги с асфальтобетонным покрытием, дорога до него из краевой столицы займет не более трех часов.

«Строительство первой очереди практически завершено: построено основное здание питомников, башня для полётов, вольеры для молодняка, начинается строительство гостевых домов. Мы уверены, что этот центр станет точкой притяжения для туристов, специализирующихся на изучении птиц и работе с ними», - отметил глава региона.

Владимир Солодов считает, что данный центр в том числе поможет создать дополнительные рабочие места в районе.

«Мы видим огромную перспективу по созданию рабочих мест: только здесь, в центре, будет работать 55 человек. Помимо этого, потребуется большое количество сопутствующих предприятий: по выращиванию перепелов, по снабжению продуктами питания и по обеспечению этого крупнейшего для нас туристического объекта», - заявил глава региона.

«Объект реализуется полностью за счёт средств частных инвесторов. Кроме того, поддержка осуществляется по линии министерства по развитию Дальнего Востока на развитие инфраструктуры (технологическое присоединение к электросетям и создание автодороги). Благодаря такой слаженной работе в рекордные сроки нам удалось создать этот объект, в следующем году он уже начнёт свою работу в полном масштабе и примет первое поголовье. Я уверен, что первые птенцы белых кречетов в искусственных условиях появятся на Камчатке», - рассказал Владимир Солодов.

Напомним, что презентация инвестиционного проекта ООО «Соколиный центр «Камчатка» прошла в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2019 года, после чего проект был запущен, в декабре 2020 года ему был присвоен статус резидента ТОР. Целью проекта является строительство и запуск центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Объем инвестиций, вложенных в данный проект, превышает 1,7 миллиарда рублей.