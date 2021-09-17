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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​На избирательных участках Камчатки стартовало голосование

09:50
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​На избирательных участках Камчатки стартовало голосование

Трехдневное голосование началось в России, первыми участки открываются на Камчатке и Чукотке. Жители Камчатского края выберут депутатов федерального и краевого парламента, кроме того, пройдут 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

«Всего задействовано 14 территориальных избирательных комиссий и 187 участковых, из них 179 — постоянные и восемь — временные. Работу на участках обеспечивают более 1,5 тысяч членов УИК. На 39 избирательных участках Петропавловска-Камчатского и Елизовского района используются технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней двух видов КОИБ-2010 и КОИБ-2017», - рассказали в краевом избиркоме.

На 1 июля 2021 года в Камчатском крае зарегистрированы 230 080 избирателей, из них 129 694 – в Петропавловске-Камчатском.

«17 и 18 сентября информацию о явке мы будем представлять по состоянию на 15:00 и 20:00, то есть мы будем знать, какое количество избирателей проголосовало в помещении для голосования, сколько избирателей проголосовало на дому в эти дни голосования. 19 сентября - традиционные часы сбора явки: это 10, 12, 15 и 18 часов. Информация также у нас в соцсетях будет размещаться и на сайте избирательной комиссии», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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