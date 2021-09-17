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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Ситуационный центр по выборам открылся в Петропавловске-Камчатском

09:55
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​Ситуационный центр по выборам открылся в Петропавловске-Камчатском

В столице края в ФОКе «Звездный» открылся ситуационный центр по выборам, куда транслируется изображение с камер видеонаблюдения, которые установлены на избирательных участках.

«Эти каналы зашифрованы, это специальные каналы, которые предназначены непосредственно для слежения за ходом выборов. Зайти и воспользоваться ноутбуком может любой гражданин, живущий на Камчатке. Нужно иметь пароль, чтобы войти в систему, с этим помогут представители Ростелекома, которые будут здесь дежурить все три дня, в том числе и ночью», - рассказала руководитель наблюдательного центра Камчатского края Татьяна Скуматова.

В помещении смонтированы две видеостены, а также установлены десять ноутбуков.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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