​Стартовала ежегодная вакцинация против сезонного гриппа

На Камчатку уже доставлены несколько видов гриппозной вакцины - более 90 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

«Ситуация с заболеваемостью гриппом в крае пока стабильная. Как и в прошлом году, нас спасают ограничения на проведение массовых мероприятий, ношение масок в общественных местах. Но прививаться от гриппа так же нужно, как и от новой коронавирусной инфекции. Даже без советов врачей ясно: заразиться двумя инфекциями сразу может быть очень опасно. В группах риска находятся самые уязвимые категории – дети, старики, беременные, люди с хроническими заболеваниями, а также представители профессий, где неизбежны контакты с большим количеством людей. Коронавирусная и гриппозная инфекции могут протекать совместно. В этом случае COVID-19 протекает тяжелее, вызывает больше осложнений, повышается летальность. Прививка от гриппа не гарантирует полной защиты, но со 100% вероятностью уменьшает тяжесть течения заболевания», – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

В этом году ситуация особая: две прививочные кампании - от COVID-19 и от гриппа - дальше будут проходить вместе. Важно помнить, что прививку от гриппа нужно ставить спустя месяц после вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Прививка от гриппа, как и другие прививки, указанные в перечне национального календаря прививок, делается бесплатно. Вакцинация проходит во всех поликлиниках региона. Жителям Камчатки необходимо обратиться за консультацией к своему лечащему врачу, который даст направление на иммунизацию от гриппа.

Напомним, записаться к врачу можно по телефону единого кол-центра – 122.